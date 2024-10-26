Минэкономразвития РФ: Россия и Индия готовятся к введению безвиза для тургрупп

Власти России и Индии обсуждают введение безвизового режима между странами для туристических групп на срок не более 21 дня, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Россия и Индия обсуждают возможность введения безвизового режима между странами для туристических групп от трех до 50 человек на срок не более 21 дня. Соответствующее предложение было направлено партнерам из Индии", - пояснили в министерстве.



Как считают в Российском союзе туриндустрии , спрос на Индию в случае запуска безвиза будет сдержанным, - сообщает «Интерфакс».

"С высокой долей вероятности мера окажет ограниченное влияние на общий объем турпотока в Индию и может привести преимущественно к росту стоимости авиабилетов без существенного изменения спроса", - уточнили в пресс-службе туроператора China Travel.



В компании напомнили, что отмена виз с Китаем не привела к резкому росту турпотока из России, поскольку процесс получения визы ранее не представлял существенных затруднений для туристов.

Индия с 1 января отменила для туристов из России консульский сбор, но необходимость оформлять электронную визу сохраняется, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России.

«Е-Tourist Visa в Индиюпо-прежнему необходимо заранее оформить онлайн, и рассмотрение заявки занимает до 72 часов. Эта двукратная виза позволяет находиться в стране суммарно до 30 дней, которые отсчитываются с момента первого въезда”, - говорится в сообщении.



Вместе с отменой сбора был увеличен срок, за который можно въехать по оформленной визе – с 30 дней до 120. Это дает туристам гораздо больше свободы для планирования поездки.



Как отмечают в ассоциации, оформить электронную визу можно самостоятельно на официальном портале.

"Но анкета для индийской электронной визы очень подробная, она требует очень точного внесения личных и паспортных данных, информации о предыдущих поездках за последние 10 лет, сведений об образовании, профессии и семье, а также корректной загрузки фотографии и скана паспорта.

Даже незначительная ошибка, расхождение с данными в документах или неправильный формат файла могут стать причиной задержки или отказа в визе. Поэтому эксперты по-прежнему рекомендуют оформлять визу при покупке тура через туроператора", - говорится в сообщении.



По данным торгового представительства России в Индии, турпоток между странами в 2025 году достиг 143 тыс. поездок, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Въездной поток из Индии в Россию составил 57,6 тыс. поездок, а число российских туристов, посетивших Индию, достигло 85,6 тыс.

/TOURBUS.RU

Фото: https://ru.freepik.com/ Открытая лицензия