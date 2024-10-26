30 марта
Минэкономразвития РФ: Россия и Индия готовятся к введению безвиза для тургрупп
Сейчас для российских туристов действует бесплатная, но cложная по процедуре заполнения e-Tourist Visa
Власти России и Индии обсуждают введение безвизового режима между странами для туристических групп на срок не более 21 дня, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
"Россия и Индия обсуждают возможность введения безвизового режима между странами для туристических групп от трех до 50 человек на срок не более 21 дня. Соответствующее предложение было направлено партнерам из Индии", - пояснили в министерстве.
Индия с 1 января отменила для туристов из России консульский сбор, но необходимость оформлять электронную визу сохраняется, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России.
«Е-Tourist Visa в Индиюпо-прежнему необходимо заранее оформить онлайн, и рассмотрение заявки занимает до 72 часов. Эта двукратная виза позволяет находиться в стране суммарно до 30 дней, которые отсчитываются с момента первого въезда”, - говорится в сообщении.
Даже незначительная ошибка, расхождение с данными в документах или неправильный формат файла могут стать причиной задержки или отказа в визе. Поэтому эксперты по-прежнему рекомендуют оформлять визу при покупке тура через туроператора", - говорится в сообщении.
Въездной поток из Индии в Россию составил 57,6 тыс. поездок, а число российских туристов, посетивших Индию, достигло 85,6 тыс.
/TOURBUS.RU
Фото: https://ru.freepik.com/ Открытая лицензия
