30 марта
Минэкономразвития РФ: Россия и Индия готовятся к введению безвиза для тургрупп

Сейчас для российских туристов действует бесплатная, но cложная по процедуре заполнения e-Tourist Visa


Picture background

 

Власти России и Индии обсуждают введение безвизового режима между странами для туристических групп на срок не более 21 дня, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Россия и Индия обсуждают возможность введения безвизового режима между странами для туристических групп от трех до 50 человек на срок не более 21 дня. Соответствующее предложение было направлено партнерам из Индии", - пояснили в министерстве.

Как считают в Российском союзе туриндустрии , спрос на Индию в случае запуска безвиза будет сдержанным, - сообщает «Интерфакс».
"С высокой долей вероятности мера окажет ограниченное влияние на общий объем турпотока в Индию и может привести преимущественно к росту стоимости авиабилетов без существенного изменения спроса", - уточнили в пресс-службе туроператора China Travel.

В компании напомнили, что отмена виз с Китаем не привела к резкому росту турпотока из России, поскольку процесс получения визы ранее не представлял существенных затруднений для туристов.

 

Индия с 1 января отменила для туристов из России консульский сбор, но необходимость оформлять электронную визу сохраняется, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России.

«Е-Tourist Visa в Индиюпо-прежнему необходимо заранее оформить онлайн, и рассмотрение заявки занимает до 72 часов. Эта двукратная виза позволяет находиться в стране суммарно до 30 дней, которые отсчитываются с момента первого въезда”, - говорится в сообщении.

Вместе с отменой сбора был увеличен срок, за который можно въехать по оформленной визе – с 30 дней до 120. Это дает туристам гораздо больше свободы для планирования поездки.

Как отмечают в ассоциации, оформить электронную визу можно самостоятельно на официальном портале.
"Но анкета для индийской электронной визы очень подробная, она требует очень точного внесения личных и паспортных данных, информации о предыдущих поездках за последние 10 лет, сведений об образовании, профессии и семье, а также корректной загрузки фотографии и скана паспорта.

Даже незначительная ошибка, расхождение с данными в документах или неправильный формат файла могут стать причиной задержки или отказа в визе. Поэтому эксперты по-прежнему рекомендуют оформлять визу при покупке тура через туроператора", - говорится в сообщении.

По данным торгового представительства России в Индии, турпоток между странами в 2025 году достиг 143 тыс. поездок, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Въездной поток из Индии в Россию составил 57,6 тыс. поездок, а число российских туристов, посетивших Индию, достигло 85,6 тыс.

/TOURBUS.RU

 

Фото: https://ru.freepik.com/ Открытая лицензия


