Air Arabia продлила отмену рейсов в ОАЭ до 30 апреля

Авиакомпания Air Arabia продлила отмену рейсов в/из ОАЭ до 30 апреля включительно, сообщает Ассоциация туроператоров России .

"На фоне действующих ограничений воздушного пространства рейсы Air Arabia в/из ОАЭ приостановлены до 30 апреля 2026 года включительно.

При этом отдельные рейсы могут выполняться по специальным разрешениям. Пассажиров таких рейсов уведомят дополнительно", - говорится в сообщении.



Пассажирам отмененных рейсов не рекомендуется выезжать в аэропорт без уведомления авиакомпании. Также пассажиры могут однократно и бесплатно изменить дату вылета в пределах 30 дней от первоначально запланированной.

Или отменить бронирование, выбрав форму возврата средств – полный возврат на ваучер или на счет, с которого производилась оплата.

Срок обработки возвратов составит до 14 дней из-за высокой нагрузки.

Ранее авиакомпания приостанавливала полеты из/в ОАЭ до 22 марта, а затем до 15 апреля.

China Southern Airlines 31 марта начнет выполнять полеты между Владивостоком и Гуанчжоу

Авиакомпания China Southern Airlines 31 марта начнет выполнять полеты между Владивостоком и Гуанчжоу (Китай), сообщает пресс-служба аэропорта Владивостока.

"Международный аэропорт Владивосток совместно с авиакомпанией China Southern Airlines 31 марта открывают новую полетную программу, продлевая рейс по маршруту Владивосток – Харбин до Гуанчжоу", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Владивостока в 06:10 (местное время), прибытие в Харбин 06:00, вылет из Харбина 8:40, прибытие в Гуанчжоу в 13:20.

Отмечается, что на рейсе будет доступна сквозная регистрация багажа до Гуанчжоу, что позволит пассажирам, путешествующим до китайского мегаполиса, получить свой багаж напрямую в пункте назначения без необходимости получать его в пути.

Прохождение пограничного контроля и таможенное оформление будет проходить в Харбине.



Гуанчжоу - столица китайской провинции Гуандун, входит в число крупнейших мегаполисов страны и является транспортным хабом южного Китая.

VietJet Air начала выполнять рейсы из Вьетнама в Новокузнецк

Авиакомпания VietJet Air начала выполнять чартерные рейсы из Вьетнама в Новокузнецк, сообщается в телеграм-канале аэропорта Новокузнецка.

27 марта был выполнен первый рейс из международного аэропорта Фукуока.



В перспективе планируются рейсы из городов Камрань (по вторникам и четвергам) и Дананг (по средам и субботам).

"Полеты будут выполняться еженедельно на Airbus A321neo компоновкой 230 пассажиров. Время в пути составит около 7 часов с технической посадкой в Ханое", - говорится в сообщении.



Как уточнили в аэропорту Новокузнецка, VietJet Air в апреле выполнит оставшиеся рейсы Фукуок - Новокузнецк, а затем начнет летать в Камрань и Дананг.

