|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
30 марта
Горячие авиановости
Air Arabia продлила отмену рейсов в ОАЭ до 30 апреля/ China Southern Airlines начала выполнять полеты между Владивостоком и Гуанчжоу/ VietJet Air связала Вьетнам и Новокузнецк
Air Arabia продлила отмену рейсов в ОАЭ до 30 апреля
Авиакомпания Air Arabia продлила отмену рейсов в/из ОАЭ до 30 апреля включительно, сообщает Ассоциация туроператоров России .
"На фоне действующих ограничений воздушного пространства рейсы Air Arabia в/из ОАЭ приостановлены до 30 апреля 2026 года включительно.
При этом отдельные рейсы могут выполняться по специальным разрешениям. Пассажиров таких рейсов уведомят дополнительно", - говорится в сообщении.
Или отменить бронирование, выбрав форму возврата средств – полный возврат на ваучер или на счет, с которого производилась оплата.
Срок обработки возвратов составит до 14 дней из-за высокой нагрузки.
China Southern Airlines 31 марта начнет выполнять полеты между Владивостоком и Гуанчжоу
Авиакомпания China Southern Airlines 31 марта начнет выполнять полеты между Владивостоком и Гуанчжоу (Китай), сообщает пресс-служба аэропорта Владивостока.
"Международный аэропорт Владивосток совместно с авиакомпанией China Southern Airlines 31 марта открывают новую полетную программу, продлевая рейс по маршруту Владивосток – Харбин до Гуанчжоу", - говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Владивостока в 06:10 (местное время), прибытие в Харбин 06:00, вылет из Харбина 8:40, прибытие в Гуанчжоу в 13:20.
Отмечается, что на рейсе будет доступна сквозная регистрация багажа до Гуанчжоу, что позволит пассажирам, путешествующим до китайского мегаполиса, получить свой багаж напрямую в пункте назначения без необходимости получать его в пути.
Прохождение пограничного контроля и таможенное оформление будет проходить в Харбине.
VietJet Air начала выполнять рейсы из Вьетнама в Новокузнецк
Авиакомпания VietJet Air начала выполнять чартерные рейсы из Вьетнама в Новокузнецк, сообщается в телеграм-канале аэропорта Новокузнецка.
27 марта был выполнен первый рейс из международного аэропорта Фукуока.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|