Эксперты: «Это - отличная новость для туриндустрии»

Ведущие туроператоры обсуждают решение открыть пляжи Анапы к 1 июня

Как мы сообщали в пятницу, вице-премьер Виталий Савельев заявил в по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации ЧС, что более 90% мазута убрано с пляжей Анапы, вода пригодна для использования, и, по его прогнозу, пляжи курорта будут открыты к 1 июня.

«Это отличная новость. Мы тоже видим, что работы по очистке пляжей и замене песка продвигаются. Идет отсыпка песком, привезенным из карьеров, ранее было объявлено, что к сезону будут открыты галечные пляжи, которые в меньшей степени подверглись загрязнению. В общем, все идет к тому, что песчаные пляжи действительно откроются в июне.

Настроение у туристов позитивное, с начала года Анапа бронируется примерно на 30-40% лучше, чем год назад», прокомментировал новость член правления РСТ, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, которого цитирует пресс-служба РСТ.

По его словам, туристы, судя по их активности, «тоже верят, что пляжи откроются, и именно этим объясняется высокий спрос».

«Вторая причина, наверное, в том, что Анапа сейчас самый дешевый курорт на Черном море. А если пляжи официально откроются, то, конечно, цена поднимется, Анапа захочет продаваться не дешевле, чем соседи – Геленджик, Крым, Сочи и так далее.

Поэтому сейчас хороший момент, чтобы купить размещение в Анапе по прошлогодним тарифам. Кстати, они за год выросли буквально на 2-3%, фактически это прошлогодняя такая антикризисная цена», – подытожил г-н Ромашкин.

В пресс-службе компании «Алеан» рассказали, что число летних бронирований по Анапе выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сразу после старта продаж.

«Спрос рос еще в конце осени и зимой на старте продаж на лето. Сейчас большинство туристов, купивших туры на курорт, это те, кто отдыхал в Анапе летом 2025 года и остался доволен сервисом отелей, их инфраструктурой и развлечениями, которые стали альтернативой пляжному отдыху.

Возвращаются на курорт и те, кто пропустил прошлый сезон и в этом году нацелены на отдых в объектах высокого уровня по привлекательным ценам», – сообщили в компании.

По данным туроператора, наибольшим спросом пользуются туры на пик сезона, июль-август. Средняя продолжительность отдыха – семь-десять дней. В среднем проживание в отеле по системе «все включено» на семью из двух взрослых с ребенком обойдется в 122 тыс. рублей на 10 дней в июне и в 180 000 тыс. на троих на 10 дней в июле.

«Также на 10% относительно прошлого года вырос спрос на туры на майские праздники в Анапе. Сейчас Анапу на майские праздники бронируют активнее, чем Сочи», – отметили в компании.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что открытие пляжей – долгожданная новость для туристического рынка: «Анапа – один из ключевых курортов России и системообразующее направление для внутреннего туризма. По итогам 2024 года курорт принял 4,6 млн туристов. В Анапе работает 830 коллективных средств размещения, 59 санаторно-курортных организаций, ежегодно лечение и оздоровление проходили около 500 тысяч человек».

«2025 год для бизнеса был крайне тяжелым. Спрос на отдых снизился почти на 70%. Загрузка средств размещения даже в пик сезона не превышала 46%. Год отрасль закончила с убытками, а накопленная «подушка безопасности» была полностью исчерпана. Поэтому возвращение Анапы к полноценной работе – вопрос сохранения курорта с 160-летней историей и работы сотен предприятий», – подчеркнул эксперт.

Уже сейчас турбизнес фиксирует восстановление спроса – рост 25% к прошлому году. Но это все еще на 30% ниже уровня 2024 года.

«Мы рассчитываем, что в сезоне 2026 года Анапа вернет стабильную загрузку средств размещения, санаторного и детского отдыха и вновь займет свое место в структуре внутреннего туризма», – заключил Илья Уманский.

