«Яндекс Путешествия» Этой весной число число бронирований отелей в Японии россиянами выросло на 77%

При этом средняя стоимость ночи в отелях Японии снизилась на 10%

По данным “Яндекс Путешествий”, в период цветения сакуры с марта по апрель, число бронирований отелей в Японии пользователями сервиса выросло на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на высокий туристический интерес, средняя стоимость размещения в этом году оказалась ниже прошлогоднего уровня, что делает поездки в Страну восходящего солнца более доступными.

По данным сервиса средняя стоимость ночи в Японии снизилась на 10% и составляет 12 630 рублей.

Японии. Лидером остаётся Токио, на который приходится 47% от общего числа бронирований при средней стоимости ночи 12 810 рублей.

На втором месте (23%) находится Осака со средней ценой 9 210 рублей за ночь, а на третьем — Киото, где доля в структуре бронирований составляет 15%, а средняя стоимость — 12 590 рублей.

Заметную роль в росте спроса на поездки в Японию играют жители российских мегаполисов:

На пользователей из Москвы и Московской области приходится половина всех бронирований жилья и большая часть (84%) купленных авиабилетов.

В сравнении с весной прошлого года москвичи стали на 85% чаще бронировать отели в Японии, а средняя стоимость ночи составляет 12 720 рублей.

На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область. На путешественников из Северной столицы и области приходится 10% от общего числа бронирований отелей и 7% купленных авиабилетов. Спрос на отели в Японии среди пользователей из региона вырос на 32% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость ночи составляет 11 020 рублей.

Третью позицию занимают жители Поволжья: Казани, Нижнего Новгорода, Самары Тольятти и Чебоксар. На них совокупно приходится 5% от общего числа бронирований отелей, а на жителей Казани приходится 4% от всех купленных авиабилетов в Японию. Средняя стоимость ночи составляет 11 630 рублей.

Путешествия в период цветения сакуры чаще всего совершают вдвоём. Средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи. В 70% случаев пользователи выбирают трёхзвёздочные отели, ещё в 13% — четырёхзвёздочные.

Аналитика была подготовлена на основе обезличенных данных о бронированиях отелей и покупке авиабилетов в Японию в период цветения сакуры (март–апрель) 2026 года.

Для оценки динамики показатели сравнивались с аналогичным периодом 2025 года.

Как мы уже сообщали, российский турпоток в Японию в 2025 году составил почти 195 тыс. Человек (+96%), и это рекордный показатель, что следует из статистики глобального сайта Японской национальной туристической организации (JNTO).

По данным JNTO, общее количество иностранных граждан, посетивших Японию в 2025 году, составило 42 683 600 человек, что на 15,8% выше показателей 2024 года (36 870 148 человек).

Тройку лидеров по въездному турпотоку в Японию в 2025 году возглавили Южная Корея (9 459 600 человек), Китай (9 096 300 человек) и Тайвань (6 763 400 человек).

Фото: JNTO