«Мой Агент»: Из-за войны на Ближнем Востоке туристы стали выбирать беспересадочные рейсы

Военные действия на Ближнем Востоке отразились на поездках не только в страны этого региона, но и на Мальдивы, в Таиланд, Маврикий и другие, для которых Дубай, Катар, Абу-Даби и Шарджа выступали крупнейшими транзитными хабами.

Аналитики b2b-платформы для туркомпаний «Мой Агент» фиксируют смещение бронирований со стыковочных маршрутов в Южную и Юго-Восточную Азию через Ближний Восток на прямые рейсы, что привело к снижению продаж тех направлений, где таких рейсов нет, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Сервис «Мой Агент» с начала весны проводит регулярный мониторинг продаж авиабилетов в несколько популярных у российских туристов стран Азии. Чтобы понять, как рынок выездного туризм адаптируется к ограничениям полетов через страны Ближнего Востока, аналитики компании рассмотрели три одинаковых периода продажи билетов по 5 дней каждый: до начала военного противостояния вокруг Ирана, в первые дни конфликта и сейчас.

Главный вывод – в данный момент усиливается смещение бронирований со стыковочных маршрутов в Юго-Восточную Азию через Ближний Восток на прямые рейсы в Южную и Юго-Восточную Азию. В первые дни конфликта еще продолжались бронирования через Дубай, Абу-Даби и Шарджу – возможно, в надежде, что все закончится так же быстро, как летом 2025 года. А в последнее время партнеры решили не рисковать и начали бронировать прямые рейсы в страны Юго-Восточной Азии как более надежные.

В итоге из-за отсутствия прямых рейсов из топ-направлений ушли Маврикий и столица острова Бали Денпасар. Поток переориентировался на прямые рейсы в Мале, на Пхукет, увеличился спрос более безопасной Турции, растет спрос на Сочи.

При этом, как показала статистика продаж, средняя стоимость билетов в Юго-Восточную Азию выросла. Среди причин – и отсутствие альтернативных стыковочных рейсов, и ограничения провозной емкости прямых рейсов при возросшем спросе.

«Аэрофлот» отреагировал на сложившуюся ситуацию и добавляет 43 новых рейса из Москвы в Бангкок, Пхукет, Мале и Коломбо в период с конца марта по июнь. Как полагают аналитики «Моего Агента», это должно стабилизировать цены, если не появятся новые факторы, влияющие на стоимость авиабилетов.

При этом если покупать сейчас билеты в Турцию (Стамбул, Анталью) на рейсы в конце апреля, стоят примерно столько же, что и год назад. Эксперты предполагают, что таким образом турецкий бизнес стремится сохранить, а может быть и усилить свои позиции на рынке.

По данным «Моего Агента» на рейсы туда-обратно с 15 по 22 апреля на популярных направлениях авиакомпании предлагают такие цены.

Москва – Мале – Москва. Билет на пересадочном рейсе Etihad Airways стоит 52 тыс. рублей, на Emirates – 67 тыс., прямой на «Аэрофлоте» – 109 тыс.

Москва – Пхукет- Москва. Билет пересадкой в ОАЭ на Etihad Airways стоит 55 тыс. рублей, на Emirates – 72 тыс., прямой на «Аэрофлоте» – 100 тыс.

Москва – Бангкок-Москва. С пересадкой на Etihad Airways – 49 тыс. рублей, Emirates – 56 тыс., прямой на «Аэрофлоте» – 77 тыс.

Москва – Денпасар- Москва. С пересадкой в ОАЭ на Etihad Airways стоит 54 тыс. рублей, на Emirates – 78 тыс.

