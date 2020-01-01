Новости Туроператоры: «Запись на британскую визу превратилась в невыполнимую задачу» Туроператоры обеспокоены критической ситуацией с записью в визовые центры Великобритании

Как сообщает сегодня АТОР, накануне старта высокого сезона визовые центры Великобритании, обслуживаемые VFS Global, резко минимизировали количество свободных слотов для записи. Если в декабре и январе туроператоры без затруднений записывали своих клиентов, то с наступлением марта ситуация кардинально изменилась. Представители BSI Group, старейшего и ведущего туроператора на британском направлении, отмечают, что слоты для записи либо отсутствуют в принципе, либо появляются в мизерном количестве – как в Москве, так и в регионах. Сама запись на британскую визу превратилась в технически невыполнимую задачу: даже если слоты появляются, они исчезают за секунды, а попытки завершить процедуру на сайте визового центра система блокирует на финальном этапе с сообщением о невозможности бронирования. По словам экспертов, это свидетельствует либо о внутренних системных сбоях, либо о значительном сокращении квот на обработку заявлений. В сочетании с недавним повышением визовых сборов такие обстоятельства заставляют задаваться вопросами о том, насколько прозрачен этот процесс. В BSI Group напомнили, что процедура подачи документов на британскую визу строго регламентирована: сначала заявитель заполняет анкету онлайн, оплачивает сбор и записывается на биометрию. Сдача биометрических данных – критический этап, без прохождения которого документы на визу не будут приняты в работу. Как отмечают эксперты АТОР, «Риски для туристического рынка и потребителей огромны. Помимо срыва образовательных программ для детей, под угрозой находятся и индивидуальные туристические поездки. В качестве альтернативы можно попробовать подать документы на британскую визу в других странах (например, в Армении или Азербайджане), где есть свободные слоты и действует безвизовый въезд для россиян. Однако такой вариант связан с существенными дополнительными затратами на перелет (около 75 тыс. руб.) и не удобен, например, для организованных групп». В результате естественного отсева многие потенциальные туристы, столкнувшись с непреодолимыми бюрократическими препятствиями, вынуждены просто отказываться от поездок, что напрямую влияет на доходы как туроператоров, так и принимающей стороны в Великобритании. Текущие проблемы с подачей на визу особенно досадны на фоне того, что британская виза выгодно отличается от шенгена более высоким процентом одобрения виз (реально около 90%), и тем, что в отличие от стран ЕС, британские визы россиянам одобряют и на полгода, и на 2 года, и даже на 5 и 10 лет. «И туроператоры, и туристы сталкиваются с тем, что визы для поездок в Великобританию формально доступны, но физическая возможность их получения в данный момент отсутствует. Великобритания открыта для российских туристов, есть стабильный интерес к экскурсионным и образовательным поездкам. Однако при сохранении текущей ситуации количество желающих поехать в страну будет быстро сокращаться», – констатируют в BSI Group. Туроператоры обратилиськ британскому консульству и ВЦ VFS Global в Москве с призывом срочно стабилизировать процесс записи, - сообщили также в АТОР. Решить проблему, по их мнению, могли бы стать расширение штата визовых центров, увеличение количества слотов для обработки заявлений и устранение технических неполадок на сайте, который не выдерживает пиковых нагрузок. /TOURBUS.RU

