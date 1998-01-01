27 марта
Вице-премьер Виталий Савельев: «Пляжи Анапы будут открыты к 1 июня»
Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы "при соблюдении всех правил восстановления уровней песка"
Более 90% мазута убрано на пляжах Анапы, они будут открыты к 1 июня, сообщил сегодня вице-премьер РФ Виталий Савельев, которого цитирует «Интерфакс».
"Последние тесты Роспотребнадзора подтвердили безопасность восьми галечных пляжей. Территория от села Большой Утриж до Высокого Берега официально исключена из зоны ЧС.
Более 90% мазута убрана, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан", - сказал он в эфире программы "Вести" по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.
Роспотребнадзор в 2025 году не разрешил использовать 141 пляж вокруг Анапы и 9 – в Темрюкском районе.
19 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" будут исключены из опасной зоны и в случае соответствия санитарным нормам проб воды и грунта открыты к курортному сезону.
Как отметили ранее в Российском союзе туриндустрии, эта новость безусловно позитивная.
"Но важно учитывать специфику курорта: Анапа традиционно ассоциируется именно с песчаными пляжами, вдоль которых сосредоточена основная часть гостиничной инфраструктуры.
В этой связи ключевые ожидания отрасли по-прежнему связаны с принятием решений по песчаным пляжам", - заявили в объединении.
Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях при условии соблюдений всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка, заявила сегодня глава ведомства Анна Попова.
"При строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка, Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях", - сказала Попова, слова которой привели в пресс-службе правительства.
В сообщении говорится, что мониторинг состояния морской воды и побережья в районе Анапы продолжится на протяжении всего туристического сезона. При необходимости будет осуществляться дополнительная досыпка чистым песком.
На сегодняшний день собран основной объем разлившегося мазута.
Г-жа Попова также заявила, что исследование песка на пляжах Анапы показало, что при его нагревании не происходит выделения опасных веществ в атмосферный воздух, при прогреве песка вредного воздействия на организм человека не будет.
/TOURBUS.RU
Фото пресс-службы администрации города-курорта Анапа
