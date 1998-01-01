Туроператоры: «Страх — это главное, что мешает продавать экзотику»

Деловая сессия «Путешествия не для всех: как формируется спрос на экзотику» прошла в столице

На прошедшем в этом месяце в столице VIII Конгрессе турагентов в рамках сессии «Путешествия не для всех: как формируется спрос на экзотику» эксперты обсудили, как изменился портрет туриста и какие направления становятся новыми точками притяжения.

Модератором выступила Любовь Чучмаева, заместитель генерального директора по маркетингу туроператора «ПАКС».

Участники сошлись во мнении, что классическое понимание экзотики как «далеких стран» уходит в прошлое.

Анна Власова («ПАКС») отметила, что для многих клиентов экзотикой стали даже привычные ранее страны — например, Европа, доступ к которой сегодня затруднен. «Мы начинали с Запада, но после пандемии и геополитических изменений Европа превратилась в экзотику», — подчеркнула она.

При этом спрос на экскурсионные туры по Европе остается стабильным, а клиенты, несмотря на визовые сложности, готовы платить за качественный продукт.

Ольга Рыбалова (Corona Travel) добавила, что экзотика — это прежде всего ответ на индивидуальный запрос туриста: «Для кого-то Турция станет экзотикой, если предложить не пляж, а путешествие по Анатолии».

Уникальность продукта и глубокие личные впечатления становятся главной ценностью, за которую клиенты готовы платить.

Лариса Холмова («Бон Тур») отметила, что аудитория, которая формирует спрос на экзотические путешествия, заметно помолодела.

Если раньше такой продукт выбирали в основном клиенты 50+, то сегодня активно путешествуют люди 30–40 лет, часто с детьми. Они ищут не просто отдых, а смену ритма, новые эмоции, возможность «перезагрузиться».

«Туристы хотят не набор услуг, а сценарий, продуманный до мелочей», — подчеркнула Светлана Морозова (ГК «Спектрум»).

Светлана Морозова выделила несколько ключевых трендов: рост спроса на премиальный сегмент, индивидуальные туры и ретриты. Среди направлений, которые набирают популярность, — Алтай как идеальное место для премиальной перезагрузки, Индия (курорты Six Senses, Carnoustie) и уникальные программы, такие как наблюдение за гориллами в Уганде и Руанде, круизы в Антарктиду и туры на космодром Байконур.

В ходе дискуссии спикеры подчеркнули важность уверенности агента в продукте. «Страх — главное, что мешает продавать экзотику. Агент боится не знать ответа на вопрос туриста», — отметила Светлана Нестерова (Travel Planet). Решением становится экспертность: изучение направлений, использование готовых контент-материалов от туроператоров и, конечно, личный опыт. Многие компании организуют рекламные туры, чтобы агенты могли прочувствовать продукт на себе.

По итогам сессии эксперты назвали направления, на которые стоит обратить внимание в ближайшее время. В топ 3 вошли: Китай, Япония и Южная Корея, а также Африка (в частности, Танзания, Кения, Уганда, Марокко).

Лариса Холмова добавила, что стабильно растет спрос на экскурсионные туры по Вьетнаму, а Ольга Рыбалова напомнила: «Все зависит от перевозки. Как только появляются удобные рейсы, направление взлетает».

Главный вывод сессии: экзотика сегодня — это не география, а уникальность и глубина впечатлений. Агентам, чтобы успешно продавать такие продукты, нужно работать над собственной экспертизой, использовать готовые инструменты продвижения и, главное, доверять себе и своим партнерам.

