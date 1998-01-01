Москвичей познакомят со «свободой и глушью» архангельского Кенозерья

В течение семи месяцев выставка будет выполнять роль культурно- туристического центра Кенозерского парка в столице

«Свобода и глушь. От Кенозерья до Поморья» – так называется выставка, которая открылась в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» в Москве, приуроченная к 35 летию ФГБУ «Национальный парк Кенозерский» и включению культурного ландшафта «Заповеданное Кенозерье» в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, - сообщает наш специальный корреспондент.

Открывая выставку, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский назвал Кенозерье «одним из самых сильных мест на Земле»: «И это уже подтверждено статусом всемирного наследия ЮНЕСКО. Статус получила простая русская деревня, получил стиль жизни, который прошёл через столетия и сохранился сегодня благодаря стараниям команды Парка».

Событие уже стало настоящим праздником для ценителей культуры Русского Севера и своеобразным туристическим навигатором – ведь подробно узнав, познакомившись с уникальным собранием экспонатов, гости могут заинтересоваться и самим направлением, расположенном в Архангельской области.

В 11 залах Большого дворца представлено более 850 предметов из коллекций свыше 40 российских музеев, библиотек, архивов и частных собраний. Среди них — фигурка медведя IV–III тысячелетия до нашей эры и топор эпохи раннего неолита, найденные во время многочисленных северных экспедиций, расписные шкафы-заборки, предметы росписи и резьбы по дереву, предметы женского и мужского текстиля и многое другое.

Само пространство выстроено так, чтобы посетители могли оказаться и на озере, где в лодке-кенозёрке, и в тихой «святой роще», и в просторном кенозерском доме. Впервые вместе с кенозерской в отдельном зале представлена традиционная поморская культура Онежского полуострова.

Руководитель ФГБУ «Национальный парк „Кенозерский“» Александра Яковлева отметила, что в свое время учёный фольклорист Александр Гильфердинг задавался вопросом, почему именно в Кенозерье сохранилась эпическая поэзия, давно исчезнувшая в других местах России. И отвечал: этих причин две — свобода и глушь.

Среди главных жемчужин экспозиции — три комплекса расписных «небес» из деревянных храмов Кенозерья. Расписанные библейскими сюжетами потолочные перекрытия деревянных часовен конца XVIII века — начала XIX века - уникальный феномен иконографии. Ранее - они никогда не экспонировались вне Кенозерской земли. Особое место в экспозиции занимает древний резной поклонный крест XVIII века из часовни в деревне Тыр-Наволок.

Каждый зал выставки — это часть истории и культуры жизни на Русском Севере. А завершает маршрут экспозиция, посвящённая 35 летней деятельности Парка от руин к мировому признанию и включению Кенозерья в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В течение семи месяцев выставка будет отчасти выполнять роль культурно - туристического центра, — сообщает пресс-служба Кенозерского парка, — где помимо кураторских экскурсий будут проходить лекции о деревянном зодчестве, мастер-классы по лепке каргопольской игрушки и плетению из бересты, творческие встречи и многое другое.

Выставка продлится до 18 октября.

