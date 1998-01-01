Новости Марина Левченко: «Вcе, кто работают во въездном туризме - безнадежные оптимисты» Генеральный директор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко в интервью «Турбизнесу», рассказала о том, как меняются китайские туристы, что происходит с турпотоком из арабских стран и какие претензии у операторов есть к Минэку

Генеральный директор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко в интервью «Турбизнесу» подвела итоги въездного туризма в 2025 году, оценила влияние ближневосточного кризиса и безвизового режима с Китаем. Эксперт считает, что российский инкаминг по прежнему держится на безнадёжных оптимистах, но верит: при благоприятной мировой ситуации все планы национального проекта достижимы. Согласно данным Пограничной службы, по итогам 2025 года Россию с туристическими целями посетили 1,64 млн иностранцев — на 4,5% больше, чем годом ранее, но все еще значительно меньше допандемийного уровня. Вы заметили рост въезда в прошлом году? Какие рынки показали наибольшую динамику, а какие разочаровали? Это уже третий год подряд, когда мы в преддверии сезона строим предположения для портала «Турбизнес». Жизнь вносит свои коррективы, и через пару лет мы сможем связать все эти истории в серьезное исследование по въездному туризму в Россию. Цифры 2025 года несколько лукавые: они отражают небольшой вялотекущий въезд индивидуальных и деловых туристов. Возможно, их стало немного больше, но совсем немного. Я же хочу говорить о массовом организованном въездном туризме. Это то, что до 2020 года успешно работало и давало немалый приток денег в экономику: групповые бронирования гостиниц, заполненные туристические автобусы, приличные заказы в ресторанах, организованное посещение музеев, занятость большого количества людей. Российские туроператоры сумели создать хорошую модель бизнеса. К сожалению, после начала пандемии процесс остановился. Учитывая сложную политическую ситуацию в мире, мы с трудом выбираемся из положения, в которое попали в начале 2020-х. Если смотреть на цифры въезда в Россию с оптимизмом, то был небольшой поток. Если говорить о будущем, то наши планы совпадают с планами руководства страны: это большие объемы в последующие годы, серьезный организованный массовый въезд в Россию. Нынешние военные события в Иране и на Ближнем Востоке, на ваш взгляд, окажут краткосрочное или длительное негативное влияние на въездной туризм в Россию из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Омана, Бахрейна, Кувейта? Весной, когда мы обсуждаем будущий сезон, случаются серьезные казусы, которые реально влияют на лето. Это была трагедия в «Крокусе», когда туризм готовился принять большое количество туристов из Юго-Восточной Азии, но теракт испугал многих партнеров. Нынешняя ситуация с Ираном — очередная серьезная турбулентность. Пострадали не только российские туристы, оказавшиеся в арабских странах, и выездные операторы, которым приходилось спешно организовывать вывоз туристов практически за свой счет. Серьезно пострадал и въездной туризм в Россию. Мы помогали коллегам, у которых группы застряли в Москве и Санкт-Петербурге, не было обратного вылета через арабские авиакомпании, например, в Индонезию. Приходилось помогать и деньгами, и размещением, и автобусами. У нас аннулировались группы на март, хотя планировалось несколько серьезных групп из Индии и Индонезии с посещением Москвы, Мурманска, Петербурга. Все откладывается на неопределенный срок, потому что перелеты планировались арабскими авиакомпаниями. Эта турбулентность очень сильно влияет на весь российский туризм. И снова приходится сочетать природный оптимизм с серьезными опасениями о том, что нас ждет летом. Более того, все стоимости пакетов начнут резко меняться в связи с изменением курса доллара. Мы очень надеемся, что ситуация в Иране скоро завершится, и тогда еще будет шанс сделать летний сезон удачным. Либо опять будут небольшие вялотекущие въезды индивидуальных и деловых туристов, которые в любом случае будут посещать нашу страну. А мечты о хороших групповых заездах на летний сезон придется опять отложить на будущее. Как вы оцениваете рост турпотока из Китая после введения безвизового режима? По прогнозу Минэкономразвития, взаимный турпоток между странами в 2025 году должен был вырасти на 30%. Оправдались ли эти ожидания в сегменте въездного туризма? Турпоток из Китая — самый лакомый кусок. Но учитывая, что безвизовый въезд в Россию был введен только осенью, полноценные результаты мы увидим только после нынешнего летнего сезона. Традиционно китайцы едут в Россию с конца мая по конец сентября. Предыдущий летний сезон был чуть лучше предыдущего года, и мы рассчитывали, что безвизовый въезд сильно подстегнет спрос. Пока что он подстегнул индивидуальный туризм — и это огромная победа на пути к цивилизованному въездному туризму в Россию. Но ситуация с Ираном, рост цен на нефть и транспортные расходы — все это нам придется ощутить на себе. Китайские туристы любят недорогие, но качественные туры. Сейчас их активно привлекают серые посредники, которые могут делать туры дешевле за счет неуплаты налогов. Китайский турист всегда предпочитал дешево. Раньше существовали чартерные перелеты в Россию, что делало пакетные туры очень недорогими. Сейчас цены другие. Мы очень надеемся, что к лету сформируется реальная ситуация, которая с учетом безвизового въезда в Россию все-таки даст возможность китайским туристам поехать к нам. В своем прошлогоднем интервью ТБ вы говорили о сложностях, с которыми сталкиваются туроператоры при работе с китайскими группами. Эти проблемы сохраняются сегодня? Изменился ли портрет китайского туриста (размер групп, глубина бронирования, география поездок, предпочтения)? Портрет китайского туриста с начала 2020-х годов не изменился. Это пока небольшие, преимущественно молодежные группы, и в основном деловые туристы, которые приезжают на выставки, деловые встречи, переговоры. Фактически это другой тип туризма, а не тот массовый организованный экскурсионный, о котором мы мечтаем. Группы из Китая сейчас есть, особенно много их на Дальнем Востоке. Там приграничный туризм — это другое явление. И там тоже есть проблемы с взаимодействием с серыми туристскими организациями, которые пытаются решать, возникают проблемы безопасности. Вспомним перевернувшийся автобус на льду. Китайский туризм требует сейчас особого подхода именно потому, что у него есть шансы превратиться в серьезное массовое направление. И этим нашим госорганам надо серьезно заняться. Отдельно хотелось бы остановиться на Саудовской Аравии. По итогам 2025 года королевство впервые в истории заняло второе место по въездному турпотоку в Россию — 74,9 тысячи туристов, что на 35,8% больше, чем годом ранее. Во второй половине 2026 года должен заработать безвизовый режим между нашими странами. Какой рост турпотока можно ожидать? Туризм из арабских стран — это наше самое большое разочарование. Только-только начал выстраиваться хороший въезд в Россию. Арабским туристам стало понятно, что мы не так далеко, у нас очень хороший климат, мы интересны. Пошли потоки из стран, и очень большие перспективы были как раз с Саудовской Аравией, потому что там большое количество населения — под девяносто миллионов. И другие арабские страны уже увидели хорошие возможности для туризма в Россию, появились даже чартеры из Сочи, пошли группы. И тут случилась эта турбулентность, которая остановила все — закрыто небо над арабскими странами. Полная неопределенность. Но мы рассчитываем, что поток уже не свернет. Как только ситуация наладится и успокоятся военные действия, я думаю, что именно оттуда хлынут первые потоки реальных туристических групп в нашу страну. Насколько, на ваш взгляд, правительство и Минэкономразвития способны активизировать рынок въездного туризма? Как активно ведется продвижение страны за рубежом? Правительство и Минэкономразвития действительно пытаются активизировать рынок въездного туризма, но с точки зрения операторов, которые много лет работают на этом рынке, эти действия несколько хаотичны. С одной стороны, создается красивая картинка. Я увидела это на финале конкурса «Открой свою Россию»: презентации регионов сделаны хорошо, красиво оформлены, такие материалы очень помогают зарубежному оператору понять туристические возможности России. С другой стороны, нас, туроператоров, волнует, что попытки нарисовать туристические программы вызывают странное чувство. Все основные классические программы по России написаны много лет назад, они уже откатаны. Москва–Санкт-Петербург–Мурманск, Москва–Санкт-Петербург–Казань, Байкал, Золотое кольцо — по этим маршрутам проехали сотни тысяч групп в разных ценовых категориях. Необходимо проанализировать этот опыт, понять, какие ценовые категории должны отличать программы друг от друга, какие маршруты лучше продаются. Минэк не думает, что продвигать эти программы — одно, а «рисовать» туры, которые реально можно продать зарубежным туроператорам, — другое. Принимать туристов здесь все равно будут российские туроператоры. Мне очень не хватает взаимосвязи с Минэком. Общие собрания у нас есть, к нам прислушиваются, мы видим желание что-то делать, но умения проанализировать опыт состоявшихся туроператоров, которые и в тяжелые времена умудряются собирать группы, не хватает. Минэку надо больше общаться с нами. Каков Ваш прогноз дальнейшего роста рынка в 2026 году и на ближайшие 2–3 года? Минэкономразвития в своем прогнозе до 2028 года ожидает, что число турпоездок иностранцев может достичь 10–15 млн в год, а национальный проект ставит цель к 2030 году выйти на 16 млн прибытий с оборотом 11 млрд долларов. Насколько эти ориентиры достижимы? Прогнозы рисовать в начале сезона мы умеем и любим, но в нынешней ситуации не факт, что они могут на что-то повлиять. Тем не менее, российский въездной туризм остается оптимистом. В нем работают безнадежные оптимисты, иначе они бы не сохранились на этом рынке. Мы знаем, что существует национальный проект, согласно которому к 2030 году планируется выйти на большое количество въезжающих туристов. И мы понимаем: если наладится политическая ситуация в мире, уйдет турбулентность, хлынет большой поток туристов в Россию. Это будет, как в начале перестройки. Как только Россия откроется полноценно, туристов будет очень много. Мы бываем на международных выставках и слышим, что России как направления очень не хватает и на карте Европы, и на всех картах мира, потому что есть что показать. Это очень интересная точка на европейской и азиатской карте. Российские туроператоры в инкаминге умеют принимать большое количество туристов, знают, как логистически правильно выстроить цепочки. Поэтому - Welcome to Russia! /TOURBUS.RU ФОТО: ТВ

