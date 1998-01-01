Минэкономразвития РФ: Законопроект о регулировании сферы горнолыжного туризма готов к внесению в Думу

Документ касается работы нелегальных инструкторов, строительства отелей в лесах и правил поведения на склоне

Как сообщает сегодня АТОР, законопроект, который должен навести порядок в сфере горнолыжного туризма, прошел все стадии согласования и готов к внесению в Госдуму в весеннюю сессию. Документ касается нелегальных инструкторов, строительства отелей в горахх и даже правил поведения на склоне.

На прошедшем во вторник совещании в Госдуме директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша сообщил, что законопроект, в первую очередь, ориентирован на крупные туристические кластеры с трассами, протяженностью от 10 км.

Для крупных курортов вводят обязательную классификацию трасс и требуют соблюдать правила поведения. Георгий Груша пояснил, что именно такие объекты генерируют основной турпоток и именно здесь острее всего стоит вопрос безопасности.

Ключевое изменение, которое ждет инвесторов, кроется в лесном законодательстве.

«Сейчас строительство объектов туристической инфраструктуры в защитных и горных лесах связано с жесткими ограничениями.

Новый законопроект предлагает включить крупные горнолыжные комплексы в отдельный реестр, что автоматически даст им право строить капитальные здания на таких землях», – пояснил г-н Груша.

Самые резонансные поправки касаются «черных» инструкторов – нелегалов, чья деятельность на склонах нередко приводит к травмам.

Минэкономразвития предложило отказаться от идеи вводить обязательную государственную аттестацию для всех, кто учит кататься на лыжах и сноубордах.

Вместо этого администрация самих курортов может сама устанавливать правила поведения на трассах (разумеется, на основе типовых, разработанных на федеральном уровне) и контролировать их соблюдение.

Такой подход вызвал оживленную дискуссию. Депутаты, в свою очередь, настаивают на более жестком подходе: лицензировать инструкторов по аналогии с гидами-проводниками и создать единый реестр.

Георгий Груша, комментируя эту позицию, отметил, что давать курортам право самостоятельно регулировать этот вопрос – более гибкий вариант. Предполагается, если на склоне появятся сотрудники курорта с конкретными обязанностями, количество травм станет значительно меньше.

При этом, как сообщили эксперты на обсуждении, к примеру, на горнолыжных курортах Красной Поляны количество обращений за медпомощью в сезон доходит до 70 человек в день.

Как рассказал заместитель гендиректора по развитию и проектам группы «Мантера» (включает горнолыжные курорты «Красная Поляна», «Архыз») Дмитрий Анфиногенов, в Красной Поляне эта проблема частично решена благодаря наследию Олимпиады – больница оснащена хорошо, и схема эвакуации со склона отлажена.

А вот на Архызе, где инфраструктура еще развивается, ситуация сложнее. Ближайшая скорая помощь находится в 70–80 км.

«В связи с этим среди резидентов курорта сейчас есть те, кто занимается медицинским обслуживанием. Будем строить клиники, пусть частные, но необходимые для первой медицинской помощи», – сообщил Дмитрий Анфиногенов.

Дискуссия о том, кто отвечает за медицинское обеспечение туристов, стала одной из самых острых. Депутат Андрей Марков указал на то, что существующие медицинские учреждения в поселках и городах рассчитаны на местных жителей, а не на многотысячный поток отдыхающих, который многократно увеличивает нагрузку.

Представитель Минэкономразвития проблему оценил и анонсировал отдельные обсуждения этого вопроса с Минздравом и МЧС, чтобы проработать его комплексно.

Изображение создано ИИ