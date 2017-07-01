26 марта
РСТ просит вернуть возможность выезда детей за рубеж по свидетельству о рождении

Соответствующее письмо направлено в Минэкономразвития и администрацию президента


Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко с просьбой вернуть возможность выезда детей за рубеж по свидетельству о рождении, сообщает организация.

 

"С этого года дети могут пересекать границу только при наличии собственного заграничного паспорта. Ранее для поездок в Абхазию и Белоруссию допускался въезд по свидетельству о рождении. На практике это создает риск, что часть туристов с детьми может просто не успеть оформить документы к уже запланированным поездкам.

С учетом текущей загрузки подразделений по оформлению загранпаспортов сроки увеличиваются, и оформить паспорт «под поездку» становится сложнее", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

Как отмечают в РСТ, для рынка это означает рост количества переносов и корректировок туров и дополнительную операционную нагрузку на туроператоров и турагентов.

"РСТ считает целесообразным рассмотреть возможность сохранения прежнего порядка въезда для детей в отношении дружественных направлений – Абхазии и Белоруссии.

В этой связи направлено обращение министру экономического развития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко с инициативой проработать вопрос о возможной корректировке действующих правил для этих двух стран", - говорится в сообщении.
Как подчеркивают в союзе, решение позволит снизить риски для туристов и обеспечить более стабильное планирование поездок с детьми.

  

С 20 января 2026 года вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается выезд детей до 14 лет из РФ по свидетельству о рождении, теперь это возможно только по загранпаспорту.

До 20 января россияне старше 14 лет могли выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутренним российским паспортам или загранпаспортам старого и нового образца. А дети до 14 лет – по свидетельствам о рождении и загранпаспортам, - напомнает «Интерфакс».


В МВД РФ сегодня сообщили, что рост количества загранпаспортов, выданных несовершеннолетним, в сравнении с прошлогодним показателем составил 70% по загранпаспортам 5-летнего срока действия и 40% по загранпаспортам сроком действия 10 лет. 

В целом количество загранпаспортов, выданных взрослому населению страны в январе-феврале текущего года, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

