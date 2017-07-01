туристический бизнес
для профессионалов
26 марта
РСТ просит вернуть возможность выезда детей за рубеж по свидетельству о рождении
Соответствующее письмо направлено в Минэкономразвития и администрацию президента
Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко с просьбой вернуть возможность выезда детей за рубеж по свидетельству о рождении, сообщает организация.
"С этого года дети могут пересекать границу только при наличии собственного заграничного паспорта. Ранее для поездок в Абхазию и Белоруссию допускался въезд по свидетельству о рождении. На практике это создает риск, что часть туристов с детьми может просто не успеть оформить документы к уже запланированным поездкам.
С учетом текущей загрузки подразделений по оформлению загранпаспортов сроки увеличиваются, и оформить паспорт «под поездку» становится сложнее", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».
В этой связи направлено обращение министру экономического развития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко с инициативой проработать вопрос о возможной корректировке действующих правил для этих двух стран", - говорится в сообщении.
С 20 января 2026 года вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается выезд детей до 14 лет из РФ по свидетельству о рождении, теперь это возможно только по загранпаспорту.
До 20 января россияне старше 14 лет могли выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутренним российским паспортам или загранпаспортам старого и нового образца. А дети до 14 лет – по свидетельствам о рождении и загранпаспортам, - напомнает «Интерфакс».
В целом количество загранпаспортов, выданных взрослому населению страны в январе-феврале текущего года, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
