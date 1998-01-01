|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
26 марта
Илья Уманский: Нужен механизм возврата застрявших за рубежом самостоятельных туристов
Между тем, депутаты считают, что «механизм возвращения туристов отлажен» и не «нужно ничего придумывать»
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский призвал выработать механизм возвращения на родину российских туристов, которые забронировали отели и билеты самостоятельно без туроператоров.
"В последние годы растет доля в туристской индустрии всевозможных агрегаторов – площадок, через которые туристы бронирую отели и авиабилеты. На внутреннем рынке она уже превалирует над туроператорами значительно, и на выездном динамика тоже будет развиваться в этом направлении.
Как показал кризис на Ближнем Востоке, у нас 50% туристов там оказались, приехавших через туроператоров, и 50% самостоятельно. Которые все бронировали на наших российских площадках и к ним обращались за поддержкой.
Кроме того, туроператоры помимо турпакетов реализуют и отдельные услуги, которые не считаются организованным туризмом", - заявил он вчера на круглом столе в Госдуме, - сообщает «Интерфакс».
Г-н Уманский подчеркнул, что перед государством стоит задача обеспечить защиту за рубежом в случае подобных ситуаций всем оказавшимся там российским туристам, независимо от того, где они купили тур.
То, что у нас туристы застревают там неделями и не могут вернуться домой, и нет механизма, который может им помочь это сделать, вот эту проблему надо решить в первую очередь", - подчеркнул он.
И еще раз ситуация на Ближнем Востоке показывает, что все это рабочее. Давайте не «придумывать велосипеды». Мы же знаем, к чему приводят такие вещи", - сказал он.
Туроператоры организовали возвращение своих туристов, а самостоятельные решали эту проблему сами. Возвращение туристов заняло около трех недель.
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|