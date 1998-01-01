Илья Уманский: Нужен механизм возврата застрявших за рубежом самостоятельных туристов

Между тем, депутаты считают, что «механизм возвращения туристов отлажен» и не «нужно ничего придумывать»

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский призвал выработать механизм возвращения на родину российских туристов, которые забронировали отели и билеты самостоятельно без туроператоров.

"В последние годы растет доля в туристской индустрии всевозможных агрегаторов – площадок, через которые туристы бронирую отели и авиабилеты. На внутреннем рынке она уже превалирует над туроператорами значительно, и на выездном динамика тоже будет развиваться в этом направлении.

Как показал кризис на Ближнем Востоке, у нас 50% туристов там оказались, приехавших через туроператоров, и 50% самостоятельно. Которые все бронировали на наших российских площадках и к ним обращались за поддержкой.

Кроме того, туроператоры помимо турпакетов реализуют и отдельные услуги, которые не считаются организованным туризмом", - заявил он вчера на круглом столе в Госдуме, - сообщает «Интерфакс».

Г-н Уманский подчеркнул, что перед государством стоит задача обеспечить защиту за рубежом в случае подобных ситуаций всем оказавшимся там российским туристам, независимо от того, где они купили тур.

"Все граждане Российской Федерации в случае форс-мажоров должны иметь возможность своевременно вернуться на родину. Вот давайте из этого исходить.

То, что у нас туристы застревают там неделями и не могут вернуться домой, и нет механизма, который может им помочь это сделать, вот эту проблему надо решить в первую очередь", - подчеркнул он.



Первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры Николай Валуев между тем считает, что механизм возвращения туристов отлажен и работает, что и подтвердила ситуация с закрытием авиасообщения на Ближнем Востоке.

"На самом деле было многое сделано в связи с последними событиями на Ближнем Востоке. Мое мнение по этому поводу как руководителя Набсовета "Турпомощи" вы знаете: у нас механизм возвращения, фонды, давно все есть. Законом все давно обеспечено.

И еще раз ситуация на Ближнем Востоке показывает, что все это рабочее. Давайте не «придумывать велосипеды». Мы же знаем, к чему приводят такие вещи", - сказал он.



Как сообщалось ранее, в момент остановки авиасообщения через страны Персидского залива там оказалось более 50 тыс. российских туристов, около половины которых приехали через туроператоров, а вторая половина самостоятельно. Еще около 10 тыс. туристов застряли в третьих странах, куда они прибыли транзитными рейсами через ближневосточные хабы.

Туроператоры организовали возвращение своих туристов, а самостоятельные решали эту проблему сами. Возвращение туристов заняло около трех недель.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»