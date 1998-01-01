Рейс Хургада-Петербург со 176 туристами вынужденно сел этой ночью в Хельсинки

Лайнер Nesma Airlines должен приземлиться сегодня в Петербурге около 19:30

Лайнер египетской авиакомпании Nesma Airlines с россиянами на борту прошлой ночью был перенаправлен в Хельсинки, сообщило издание Helsingin Sanomat.

По данным портала «Фонтанка», самолет не смог сесть в Пулково из-за введения плана «Ковер» в связи с налетом БПЛА.

Один из пассажиров рейса NE-690 сообщил «Фонтанке», что на борту около 200 человек. По его словам, в финском аэропорту пассажиров полночи не выпускали из самолета, затем отправили в резервный терминал. Пассажиры пожаловались на то, что здание не обслуживается и не отапливается и что горячие напитки и бутерброды им принесли только утром.

Собеседник «Фонтанки» добавил, что экипаж рейса отправился в гостиницу отдыхать. Дублирующего экипажа в Хельсинки нет, продолжение рейса планируется после 17:00.

Как напорминает издание, 25 марта в Пулково приостанавливали прием и выпуск самолетов с 00:53 мск по 9:11 мск и с полудня. С 12:38 мск аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными органами. За ночь в Ленинградской области дважды объявляли опасность БПЛА. К 7:13 мск над областью сбили 56 беспилотников.

Аэропорт в Хельсинки, где вынужденно сел следовавший в Санкт-Петербург самолет, отказался комментировать ситуацию с рейсом. СМИ писали, что в финском аэропорту пассажиров полночи не выпускали из самолета, затем отправили в неотапливаемый терминал.

«Мы не можем предоставить никакой информации. Я не могу ничего подтвердить, потому что вовлечена пограничная охрана»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта.

176 пассажиров рейса Хургада — Санкт-Петербург авиакомпании Nesma Airlines разместили в транзитной зоне аэропорта Хельсинки-Вантаа, сообщает посольство России в Финляндии.

«В настоящий момент пассажиры (по нашим данным, 176 человек) размещены в транзитной зоне аэропорта Хельсинки-Вантаа. Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с финскими властями, готовы оказать необходимую помощь нашим соотечественникам», — говорится в сообщении.

Рейс Хургада — Санкт-Петербург авиакомпании Nesma Airlines, который сел в Финляндии, потому что аэропорт назначения (Пулково), был закрыт, должен вылететь в 17:30 по местному времени (18:30 мск). Об этом сообщили РБК в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

«Пассажирам перевозчик предоставил питание и воду, планируемое время вылета 17:30 по местному времени», — говорится в сообщении.

/TOURBUS.RU

Фото: сайт flightradar24