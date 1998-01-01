Эксперты: «Северо-Запад России - регион для туристов с запросом на смыслы и впечатления»

На состоявшемся в этом месяце в столице VIII Конгрессе турагентов состоялась сессия, посвященная развитию туризма в Северо-Западном федеральном округе.

Модератором сессии выступил Евгений Данилович, генеральный директор Cosmos Travel. Эксперты обсудили новые тренды, скрытые жемчужины регионов и способы продажи туров, которые дают клиенту не просто экскурсию, а эмоции и смыслы.

Наталья Сулейманова, директор департамента продаж туроператора «ТАРИ-Тур», начала с «главной боли» самостоятельных туристов — очередей в Эрмитаж. По ее словам, грамотная организация экскурсии через туроператора позволяет не только избежать многочасового стояния на холоде, но и попасть на закрытые экспозиции.

В арсенале компании — уникальные программы: «Другой Эрмитаж» с фильмом Константина Хабенского и посещением фондохранилища, экскурсии в Китайский дворец в Ломоносове, Выборг и галерею драгоценностей.

Специально для тех, кто уже не раз бывал в Петербурге, разработан национальный маршрут «Новая география» с посещением смотровой площадки «Лахта Центра» и других современных объектов.

Особый продукт — «Тур-конструктор», где агент может собрать индивидуальную программу из более чем 20 отелей и 100 экскурсий, а стартовая комиссия составляет 12%.

Юлия Никитина, директор проекта «Двор Халла» туроператора «Калева Тур», представила уникальную локацию на берегу озера Урозеро (Ладожское озеро) — место, где Карелия собрана в одном пространстве. За два с половиной часа гости проживают регион через интерактивную программу «Живые традиции Карелии»: прогулку по территории, знакомство с ремеслами и кухню.

Проект работает как для туристических групп, так и для корпоративных мероприятий. Площадка включает 820 квадратных метров пространства, два конференц-зала и три номера для размещения спикеров. 85% загрузки обеспечивают туроператоры.

«Мы продаем не просто экскурсию, а возможность отключиться от суеты и услышать тишину, за которой сегодня люди едут отдыхать», — подчеркнула г-жа Никитина.

Генеральный директор туроператора «Янтарный край» Татьяна Лисиченко разобрала главные возражения туристов. По ее словам, несмотря на мифы о дороговизне, Калининград остается конкурентоспособным: авиабилеты из Москвы за три дня до вылета можно найти за 7–8 тыс. рублей.

Аэропорт Храброво работает на пределе возможностей, приняв в прошлом году 2,5 млн пассажиров, и наращивать объемы физически не может. «Калининград вошел в топ-3 регионов по турпотоку, сравнявшись с Петербургом и Сочи», — напомнила Лисиченко.

Особый акцент — на новых объектах: за последние годы открылись три замка, обновленные пляжи в Янтарном с мелким кварцевым песком, появились современные частные музеи. Для тех, кто хочет сэкономить, компания разработала тур с проживанием в малых городах области — стоимость шестидневного пакета (перелет, проживание, питание, экскурсии) составляет 58 тыс. рублей.

При этом разовые экскурсии по городу доступны от 750 рублей. Г-жа Лисиченко привела пример, как переработка классической школьной программы в интерактив («Поиски гоблина», квесты и мастер-классы) позволила увеличить выручку за неделю с 1 млн до 5 млн рублей. «Не бойтесь пересматривать продукты и добавлять в них живые эмоции», — резюмировала она.

Сергей Стребков, директор департамента внутреннего туризма туроператора «Иниурист», представил конструктор экскурсионных туров, где агент может настроить маршрут под любой запрос: продолжительность, тип отдыха (семейный, групповой, индивидуальный), объекты показа. Компания работает со всей сетью проверенных поставщиков. Особое внимание уделяется школьному туризму: вся головная боль по организации (сопровождение, ночные переезды, ответственность) ложится на оператора, а агент получает готовый продукт.

По словам г-на Стребкова, потенциал въездного туризма в Россию огромен: чтобы вернуться к допандемийным показателям 2019 года (10 млн иностранных туристов), нужно увеличить текущий поток (1,7 млн) более чем в пять раз.

Участники сошлись во мнении, что ключевой запрос туриста сегодня — не просто посмотреть достопримечательности, а получить глубокий эмоциональный опыт. Агентам важно не бояться предлагать готовые решения, использовать новые интерактивные форматы и делать ставку на уникальность регионов. Северо-Запад, по словам спикеров, — идеальная территория для такого подхода: здесь есть и история, и природа, и современная инфраструктура, и люди, готовые делиться любовью к своему краю.

