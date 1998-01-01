25 марта
Эксперты: «Основная причина замедления внутреннего туризма – дефицит гостиниц»
Ведущие эксперты подвели сегодня в Госдуме итоги зимнего туристического сезона в России
За три первых месяца зимнего сезона, который длится с ноября по март, количество турпоездок по стране выросло на 1%, по данным онлайн-агрегаторов – на 0,5%, сообщил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Георгий Груша, которого цитирует «Интерфакс».
"Традиционно зимним сезоном мы считаем ноябрь-март, то есть несколько больше календарной зимы. И с этим учетом он у нас еще идет, а финальные итоги будем смотреть уже в апреле. В целом мы видим, что нам удается удержать высокую планку туристического потока, которую мы взяли в прошлом сезоне, - это 32 млн турпоездок.
По данным Росстата, с ноября по январь включительно фиксируем прирост в 1%, по данным онлайн-агрегаторов – на 0,5%", - рассказал он на круглом столе комитета по туризму Госдумы, прошедшем сегодня.
В десятку лидеров также вошли Московская область (480 тыс.), Татарстан (239 тыс.), Свердловская область (156 тыс.), Ростовская область (128 тыс.), Крым (124 тыс.), Нижегородская область (111 тыс.) и Ставропольский край (109 тыс.)
На Северном Кавказе наибольший прирост турпотока в зимнем сезоне наблюдается в Карачаево-Черкессии – практически вдвое, Чечне (плюс 20%) и Северной Осетии (в два раза)", - рассказал г-н Груша.
Россияне в прошедшем зимнем сезоне чаще всего путешествовали в Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург, при этом общее число бронирований на этих направлениях снизилось на 0,8%, сообщил в свою очередь в ходе крунлого стола президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
"Мы фиксируем небольшое, но замедление динамики бронирования и динамики продаж коллективных средств размещения. По нашим данным, за период с 1 декабря по конец февраля 2026 года мы видим, что общее число бронирования сократилось незначительно, но сократилось на 0,8%”, - расссказал он на круглом столе в Госдуме, посвященном итогам зимнего туристического сезона.
Татарстан, по нашим данным, снизился на 5,6%, Свердловская область снизилась на 0,9%, Ставропольский край снизился на 14,8%. Новосибирская область снизилась на 2,3%. Калининградская область – на 13,5%. А Приморский край, замыкающий эту десятку регионов-лидеров, вырос на 9,9%", - пояснил эксперт.
И мы надеемся, что к этому моменту этот рост будем активно дальше набирать. Второе – это, конечно, снижение покупательной способности, которое мы тоже наблюдаем", - заключил президент РСТ.
/TOURBUS.RU
Фото :https://ru.freepik.com/free-photo/vladimir-winter - открытая лицензия
Инфографика: TB
