Новости Эксперты: «Основная причина замедления внутреннего туризма – дефицит гостиниц» Ведущие эксперты подвели сегодня в Госдуме итоги зимнего туристического сезона в России

За три первых месяца зимнего сезона, который длится с ноября по март, количество турпоездок по стране выросло на 1%, по данным онлайн-агрегаторов – на 0,5%, сообщил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Георгий Груша, которого цитирует «Интерфакс». "Традиционно зимним сезоном мы считаем ноябрь-март, то есть несколько больше календарной зимы. И с этим учетом он у нас еще идет, а финальные итоги будем смотреть уже в апреле. В целом мы видим, что нам удается удержать высокую планку туристического потока, которую мы взяли в прошлом сезоне, - это 32 млн турпоездок. По данным Росстата, с ноября по январь включительно фиксируем прирост в 1%, по данным онлайн-агрегаторов – на 0,5%", - рассказал он на круглом столе комитета по туризму Госдумы, прошедшем сегодня.



По данным Росстата, за январь 2026 года число турпоездок по стране достигло 6,2 млн, это на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В топе самых популярных направлений – Москва (1 млн), Краснодарский край (609 тыс.) и Санкт-Петербург (493 тыс.). В десятку лидеров также вошли Московская область (480 тыс.), Татарстан (239 тыс.), Свердловская область (156 тыс.), Ростовская область (128 тыс.), Крым (124 тыс.), Нижегородская область (111 тыс.) и Ставропольский край (109 тыс.)



Как отметил г-н Груша, большой вклад в рост турпотока по России внесли новогодние праздники, за которые туристы часто совершали более одного путешествия.

"Москва у нас лидер по турпотоку не только на новогодние праздники, но и на весь зимний сезон. За ней традиционно Краснодарский край и Санкт-Петербург", - уточнил директор департамента.



Он добавил, что есть регионы, которые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали хороший прирост и даже превзошли прошлогодние показатели турпотока.

"Если мы говорим про ЦФО, то это Костромская область, Тверь (плюс 40%) и Тула (плюс 60%). По северо-западу это Новгород и Псков – плюс 10%. Что касается юга, то небольшие регионы по объему потока показали очень хорошую динамику. Это Адыгея и Севастополь. На Северном Кавказе наибольший прирост турпотока в зимнем сезоне наблюдается в Карачаево-Черкессии – практически вдвое, Чечне (плюс 20%) и Северной Осетии (в два раза)", - рассказал г-н Груша.

В Приволжье традиционный лидер Татарстан – плюс 18% по зимнему сезону. Также растет турпоток в Саратов, города Сибири, Хакасию и на Дальний Восток, в том числе на Сахалин. Россияне в прошедшем зимнем сезоне чаще всего путешествовали в Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург, при этом общее число бронирований на этих направлениях снизилось на 0,8%, сообщил в свою очередь в ходе крунлого стола президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. "Мы фиксируем небольшое, но замедление динамики бронирования и динамики продаж коллективных средств размещения. По нашим данным, за период с 1 декабря по конец февраля 2026 года мы видим, что общее число бронирования сократилось незначительно, но сократилось на 0,8%”, - расссказал он на круглом столе в Госдуме, посвященном итогам зимнего туристического сезона.



По его словам, картина спроса неоднородная по разным регионам.

"Есть регионы, которые у нас попали в топ рейтинга, но все равно у них снижение посещаемости. Так, на первом месте Москва, и она подросла на 5,6%. Краснодарский край на втором месте, а он при этом снизился на 5%. Санкт-Петербург подрос на 1,9%, Московская область снизилась на 0,2%. Татарстан, по нашим данным, снизился на 5,6%, Свердловская область снизилась на 0,9%, Ставропольский край снизился на 14,8%. Новосибирская область снизилась на 2,3%. Калининградская область – на 13,5%. А Приморский край, замыкающий эту десятку регионов-лидеров, вырос на 9,9%", - пояснил эксперт.



Эксперт добавил, что основная причина замедления роста внутреннего туризма – дефицит номерного фонда, который пока сохраняется.

"Мы ощущаем нехватку качественного номерного фонда по основным регионам лидирующим, на которые спрос приходится. Те меры поддержки, которые реализует Минэкономразвития, помогают решить проблему, но все-таки основную прибавку номерного фонда мы ждем на горизонте 2028-2030 годов. И мы надеемся, что к этому моменту этот рост будем активно дальше набирать. Второе – это, конечно, снижение покупательной способности, которое мы тоже наблюдаем", - заключил президент РСТ. /TOURBUS.RU Фото :https://ru.freepik.com/free-photo/vladimir-winter - открытая лицензия Инфографика: TB

