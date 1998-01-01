Глава «Турпомощи»: Средствами ФПО для возврата средств туристов хотят воспользоваться около 20 туроператоров

Совокупный объем средств этих компаний в фондах составляет два млрд рублей, их должно хватить для всех возвратов

По состоянию на 25 марта около 20 туроператоров из 433, состоящих в «Турпомощи», подали в ассоциацию заявки с просьбой распечатать их фонды персональной ответственности (ФПО) для возврата средств туристам за отмененные туры после коллапса на Ближнем Востоке. Совокупный объем средств этих компаний в фондах составляет два млрд рублей, их должно хватить для всех возвратов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, которого сегодня цитирует пресс-служба РСТ.

«На сегодня готовность воспользоваться средствами ФПО выразили около 20 туроператоров - крупнейшие игроки на ближневосточных направлениях. Размер требуемых средств пока неизвестен, туроператоры собирают данные и формируют реестр претензий. Параметры требований станут понятны не ранее, чем через несколько месяцев.

Совокупный объем накопленных средств персональной ответственности у этих туроператоров – 2 млрд рублей. Этого большая сумма, ее точно должно хватить», - рассказал он.

Г-на Осауленко, вполне возможно, что в ближайшее время к уже заявившим о планах по использованию ФПО массовым туроператорам присоединятся также нишевые игроки, работающие в основном с индивидуальными туристами.

«Но пока идет процесс переговоров с туристами, поиск альтернатив для отмененных туров. Всего, как мы ожидаем, интерес к механизму распечатывания ФПО могут проявить до 30% компаний-членов ассоциации.

Есть такой эмоционально-психологический момент, когда турист разгорячен всеми событиями: у него пропал тур, надо срочно получить свои деньги.

Но всё постепенно успокаивается, подавляющее большинство клиентов будут вступать в диалог с туроператором и турагентством, где они покупали тур, чтобы договориться о замене, переносе и так далее», - рссказал он.

Эксперт также заметил, что сейчас идет большая разъяснительная работа среди профессионалов турбизнеса о применении этого механизма.

«Поддержка туроператоров в плане возврата средств туристов в кризисной ситуации сейчас отличается от практики 2020-2023 годов. С одной стороны, мы такую ситуацию проходим не первый раз, с другой – их нельзя назвать регулярными, соответственно опыт есть не у всех.

Кто-то из туроператоров лишь недавно начал свою деятельность, кто-то не распечатывал ФПО тогда, но готов это сделать сейчас. Не все понимают, как вообще работает этот механизм. Например, даже в профессиональной среде не знают, что деньги из ФПО «Турпомощь» выплачивает не туроператорам, а туристам напрямую.

На прошлой неделе в Минэкономразвития проходило совещание с туроператорами.

С их стороны поступило немало вопросов, а также рекомендаций, в частности, как правильно объяснить действие этого механизма туристам. «Турпомощь» подготовила такую «дорожную карту» и направила ее в министерство», - рассказал Осауленко.

Напомним, что, согласно распоряжению правительства, туроператоры смогут воспользоваться средствами ФПО для возврата денег туристам за отмененные туры в страны Ближнего Востока. Оно касается оплаченных туров в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль, дата начала которых была запланирована в период с 28 февраля по 31 марта.

По данным ассоциации, сейчас в фондах персональной ответственности туроператоров накоплено около 5,8 млрд рублей, еще чуть более 500 млн находится в резервном фонде.

В России на начало 2026 года работало около 4,6 тыс. туроператоров, из них порядка 433 занимаются выездным туризмом и входят в ассоциацию «Турпомощь».

