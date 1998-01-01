|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
25 марта
Стартовала весенняя серия роуд-шоу «Турбизнес»
55-й сезон популярных региональных встреч пройдет в 17 городах России, Беларуси и Казахстана
От Краснодара - до Санкт-Петербурга, от Нижнего Новгорода - до Тюмени, от Минска - до Алматы. Такова география юбилейной 55-й серии региональных роуд-шоу «Турбизнес».
Первое весеннее роуд-шоу-2026 стартовало вчера в Краснодаре. Сегодня деловые встречи «Турбизнес» принимает Ростов-на-Дону, а завтра Волгоград. Затем автобус с участниками отправится в города Поволжья, на Урал и в Западную Сибирь.
Серия из шести роуд-шоу завершится в 23 апреля в Астане.
История ставшими уже легендарными воркшоп, ведет отсчет с далекого 1998 года, когда «Турбизнес» первым на отечественном туристическом рынке предложил новый формат продвижения туруслуг - в виде профессиональных роуд-шоу - «один день - один город - одно b2b-мероприятие».
За 28 лет успешно организовано более тысячи воркшопов и роуд-шоу в 72 городах России и других стран Европы и Азии. Как отмечают в медиахолдинге «Турбизнес», «более, чем за четверть века роуд-шоу набрали популярность в России и по-прежнему являются наиболее популярной формой общения специалистов туротрасли, одним из самых эффективных инструментов продвижения турпродуктов и налаживания партнерских связей».
В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения. На карте бизнес-вояжей «Турбизнеса» два десятка стран Восточной Европы, СНГ, Балтии и Азии. А география в России простирается от Калининграда до Владивостока.
В истории проведения «Турбизнесом» дважды были организованы уникальные речные роуд-шоу, когда участники совершали круиз по Волге на речных лайнерах!
В этом году в выездных мероприятиях принимает более 30 компаний. Они представляют все сектора туристического рынка: операторы по выездному и внутреннему туризму, гостиницы и гостиничные сети, онлайн–системы бронирования, офисы по туризму российских регионов и зарубежных стран.
Всего в рамках весенней серии будет проведено более 100 презентаций и мастер-классов, бизнес – завтраков. Ожидается, что в общей сложности роуд-шоу «Турбизнес» посетят более тысячи региональных турагентств.
В последние годы главные акценты участников направлены на внутренний туризм в России - Москву, Петербург, Краснодарский край, Кавказ, Поволжье, Карелию, Урал, Байкал, Алтай и другие города и регионы.
В числе зарубежных направлений, которые представят на воркшопах участники – Турция, Китай, Таиланд, Египет, Грузия, Мальдивы, Япония, Южная Корея, ЮАР, страны Европы.
Даты проведения Workshop «Турбизнес» ВЕСНА-2026:
25 марта Ростов-на-Дону
26 марта Волгоград
30 марта Нижний Новгород
31 марта Казань
1 апреля Самара
2 апреля Оренбург
3 апреля Уфа
6 апреля Челябинск
7 апреля Тюмень
8 апреля Екатеринбург
9 апреля Пермь
10 апреля Ижевск
13 апреля Санкт-Петербург
16 апреля Минск
21 апреля Алматы
23 апреля Астана
Ждем вас на главных весенних профессиональных роуд-шоу в регионах России!
Следите за нашими новостями и подписывайтесь на наш телеграмм-канал,
где мы размещаем всю актуальную информацию о мероприятиях роуд-шоу!
ФОТО:ТВ
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|