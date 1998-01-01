Стартовала весенняя серия роуд-шоу «Турбизнес»

55-й сезон популярных региональных встреч пройдет в 17 городах России, Беларуси и Казахстана

От Краснодара - до Санкт-Петербурга, от Нижнего Новгорода - до Тюмени, от Минска - до Алматы. Такова география юбилейной 55-й серии региональных роуд-шоу «Турбизнес».

Первое весеннее роуд-шоу-2026 стартовало вчера в Краснодаре. Сегодня деловые встречи «Турбизнес» принимает Ростов-на-Дону, а завтра Волгоград. Затем автобус с участниками отправится в города Поволжья, на Урал и в Западную Сибирь.

Серия из шести роуд-шоу завершится в 23 апреля в Астане.

История ставшими уже легендарными воркшоп, ведет отсчет с далекого 1998 года, когда «Турбизнес» первым на отечественном туристическом рынке предложил новый формат продвижения туруслуг - в виде профессиональных роуд-шоу - «один день - один город - одно b2b-мероприятие».

За 28 лет успешно организовано более тысячи воркшопов и роуд-шоу в 72 городах России и других стран Европы и Азии. Как отмечают в медиахолдинге «Турбизнес», «более, чем за четверть века роуд-шоу набрали популярность в России и по-прежнему являются наиболее популярной формой общения специалистов туротрасли, одним из самых эффективных инструментов продвижения турпродуктов и налаживания партнерских связей».

В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения. На карте бизнес-вояжей «Турбизнеса» два десятка стран Восточной Европы, СНГ, Балтии и Азии. А география в России простирается от Калининграда до Владивостока.

В истории проведения «Турбизнесом» дважды были организованы уникальные речные роуд-шоу, когда участники совершали круиз по Волге на речных лайнерах!

В этом году в выездных мероприятиях принимает более 30 компаний. Они представляют все сектора туристического рынка: операторы по выездному и внутреннему туризму, гостиницы и гостиничные сети, онлайн–системы бронирования, офисы по туризму российских регионов и зарубежных стран.

Всего в рамках весенней серии будет проведено более 100 презентаций и мастер-классов, бизнес – завтраков. Ожидается, что в общей сложности роуд-шоу «Турбизнес» посетят более тысячи региональных турагентств.

В последние годы главные акценты участников направлены на внутренний туризм в России - Москву, Петербург, Краснодарский край, Кавказ, Поволжье, Карелию, Урал, Байкал, Алтай и другие города и регионы.

В числе зарубежных направлений, которые представят на воркшопах участники – Турция, Китай, Таиланд, Египет, Грузия, Мальдивы, Япония, Южная Корея, ЮАР, страны Европы.

Даты проведения Workshop «Турбизнес» ВЕСНА-2026:

25 марта Ростов-на-Дону

26 марта Волгоград

30 марта Нижний Новгород

31 марта Казань

1 апреля Самара

2 апреля Оренбург

3 апреля Уфа

6 апреля Челябинск

7 апреля Тюмень

8 апреля Екатеринбург

9 апреля Пермь

10 апреля Ижевск

13 апреля Санкт-Петербург

16 апреля Минск

21 апреля Алматы

23 апреля Астана

