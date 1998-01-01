24 марта
АТОР: Стоимость экскурсии и трансфера на Шри-Ланке может подорожать на 30%
На минувшей неделе страна перешла на нормированную систему распределения бензина
Экскурсии и трансферы на Шри-Ланке проводятся в обычном режиме, но их стоимость может вырасти до 30% из-за дефицита топлива, вызванного ближневосточным конфликтом, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.
"Экскурсии и трансферы на Шри-Ланке пока не подорожали, ограничений на передвижения по стране нет. Местные принимающие компании пока держат цены за счет собственных запасов, оптимизации маршрутов и внутренних резервов.
По их данным, запасов топлива на острове хватит как минимум до конца апреля", - говорится в сообщении.
Также 20 марта вступила в силу новая схема нормирования топлива на основе номерных знаков: транспортные средства получают топливо поочередно в зависимости от того, заканчивается ли номерной знак на нечетную или четную цифру.
Как сообщило ранее Минтуризма страны, в 2025 году остров посетили почти 190 тыс. российских туристов посетили Шри-Ланку в 2025 году, что на 15,3% меньше, чем годом ранее.
Всего в 2025 году на острове побывали 2,36 млн иностранных туристов, что на 18% больше, чем годом ранее. Первые места по турпотоку заняли Индия, Великобритания, Россия, Германия и Китай.
Доля российского рынка снизилась с 9,8 до 7,9%.
По данным туроператоров, направление проигрывает в острой конкуренции с другими странами Азии, такими как Вьетнам и Таиланд.
