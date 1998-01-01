АТОР: Стоимость экскурсии и трансфера на Шри-Ланке может подорожать на 30%

На минувшей неделе страна перешла на нормированную систему распределения бензина

Экскурсии и трансферы на Шри-Ланке проводятся в обычном режиме, но их стоимость может вырасти до 30% из-за дефицита топлива, вызванного ближневосточным конфликтом, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.

"Экскурсии и трансферы на Шри-Ланке пока не подорожали, ограничений на передвижения по стране нет. Местные принимающие компании пока держат цены за счет собственных запасов, оптимизации маршрутов и внутренних резервов.

По их данным, запасов топлива на острове хватит как минимум до конца апреля", - говорится в сообщении.



Как отмечают в ассоциации, топливо в стране выдают по QR-кодам, а для туротрасли действуют отдельные квоты и специальные разрешения, благодаря которым транспорт для туристов обеспечивают в приоритетном порядке.

"По данным туроператоров, на данный момент повышения цен на экскурсии и трансферы нет. Но они не исключают, что в ближайшие недели стоимость может скорректироваться в сторону роста до 30%", - говорится в сообщении.



Пот информации «Интерфакс», ситуация с поставками топлива на Шри-Ланку резко ухудшилась из-за разрушения цепочек глобальных поставок в результате военного конфликта на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе страна перешла на нормированную систему распределения бензина, а правительство объявило о четырехдневной рабочей неделе для государственного сектора с целью сокращения потребления топлива.

Также 20 марта вступила в силу новая схема нормирования топлива на основе номерных знаков: транспортные средства получают топливо поочередно в зависимости от того, заканчивается ли номерной знак на нечетную или четную цифру.

Как сообщило ранее Минтуризма страны, в 2025 году остров посетили почти 190 тыс. российских туристов посетили Шри-Ланку в 2025 году, что на 15,3% меньше, чем годом ранее.

Всего в 2025 году на острове побывали 2,36 млн иностранных туристов, что на 18% больше, чем годом ранее. Первые места по турпотоку заняли Индия, Великобритания, Россия, Германия и Китай.

Доля российского рынка снизилась с 9,8 до 7,9%.



Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, снижение турпотока связано с сокращением числа прямых рейсов, противоречивыми требованиями властей республики по правилам въезда, которые постоянно менялись в течение года, и завышенными ценами в отелях.

По данным туроператоров, направление проигрывает в острой конкуренции с другими странами Азии, такими как Вьетнам и Таиланд.

