Xpress Travel и Nouvelair начинают в апреле полетные программы в Тунис из Москвы и Петербурга

Министерство туризма Туниса и туроператор Xpress Travel провели серию бизнес-встреч с турагентствами двух столиц

Министерство туризма Туниса и туроператор Xpress Travel (ранее «Гранд Экспресс») провели серию бизнес – завтраков для турагентов в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы представить новые туристические возможности региона и обсудить вопросы продвижения страны на российском рынке.

Главной новостью стало объявление о старте прямой полетной программы из Москвы (с 19 апреля) и Санкт-Петербурга (с 21 апреля) в Тунис. Время прямого перелета составит всего 4 часа – быстрее, чем до других зарубежных пляжных курортов.

Генеральный директор Xpress Travel Ольга Радченко уточнила, что из России в Тунис с апреля начнут летать по шесть рейсов в неделю.

Вылеты планируются по средам и воскресеньям: два — из Москвы и четыре — из Санкт-Петербурга. Как и в прошлом году, летать будет тунисская авиакомпания Nouvelair на самолетах А320. В стоимость включены 20 кг багажа и 5 кг ручной клади.

По словам представителя министерства Амина Сгайера, в прошлом году Тунис принял 35 460 туристов из России — это более чем в два раза превышает турпоток 2024 г., (14 тыс. чел). В нынешнем году в Тунисе ждут 56 тысяч туристов из России.

Общая число посетивших в прошлом году средиземноморскую страну туристов составило 11,4 млн человек.

Генеральный представитель Xpress Travel в Тунисе Нафаа Суид подробно рассказал собравшимся о новых и реновированных отелях и напомнил о некоторых туристических нововведениях в Тунисе.

Так, с ноября 2024 года в стране действует туристический налог, который взимается с каждого гостя старше 12 лет за каждую ночь в отеле.

Говоря об особенностях гостиничного фонда, Нафаа Суид заметил, что в этом году они сосредоточились на четырех основных курортах страны: Хаммамете, Суссе, Монастире и Махдии. Многие отельеры постарались максимально решить вопросы реновации во время пандемии.

Из экскурсий, по словам спикера, по - прежнему пользуются большим спросом поездки в Сахару и в Карфаген.

«Нельзя побывать в Тунисе и не посетить знаменитый бело-голубой городок, так полюбившийся европейской богеме Сиди-Бу-Саид. Именно здесь, среди бирюзового моря и лимонно-мандариновых деревьев, на своих виллах отдыхают многие иностранные знаменитости», - отметил спикео.

Особое место в истории российско - тунисских отношений занимает небольшой городок на севере страны – Бизерте. Сюда, спасаясь от большевиков в 20-ых годах прошлого века, прибыла часть российской эскадры, а с ней - около 6 тысяч русских моряков с семьями. С

реди них на тунисскую землю сошла и 7-летняя дочка командира миноносца Настя Ширинская, описавшая позже в своих мемуарах мытарства россиян на чужбине.

Ну и, конечно, наибольшим спросом у российских туристов пользуется посещение спа-комплексов талассотерапии. И хотя родиной талассотерапии считается Франция, самым древним центром талассотерапии по праву можно назвать Тунис. Еще во времена Карфагена здесь были построены термы, — бани, где жителям предлагалось оздоровиться как в морской, так и в пресной воде. С течением времени люди все более активно использовали терапевтические процедуры с морской водой и сегодня это вновь приобретает большую популярность и востребованность.

Большинство 5-4 и даже 3-х звёздочных отелей Туниса имеют свои центры талассотерапии, кабинеты для оздоровительных обёртываний и массажей, предлагая туристам самые разнообразные лечебно-косметические процедуры.

Крупные и наиболее популярные центры талассотерапии можно встретить в любом курорте страны: Сусе, Хаммамете, Монастире, на острове Джерба и в столице страны, — городе Тунисе.

/TOURBUS.RU

