Эксперты: «Агентства должны получать комиссию с топливного сбора»

Деловая сессия, посвященная прогнозам высокого сезона на массовых направлениях выездного туризма, прошла в столице

В рамках прошедшего в этом месяце в Москве VIII Конгресса турагентов, состоялась сессия, посвященная ключевым массовым направлениям выездного туризма — Турции, Египту и Тунису.

Модератором мероприятия выступил Дмитрий Малютин, сооснователь и генеральный директор сервиса Level.Travel. Участники обсудили итоги 2025 года, прогнозы на 2026-й, изменения в структуре спроса и новые форматы работы с агентами.

По данным Дмитрия Малютина, Турция в 2025 году приблизилась к допандемийным показателям, приняв почти 7 млн российских туристов. Египет, в свою очередь, показал рост до 1,8 млн поездок. Level.Travel зафиксировал прирост продаж по Турции на 25%, по Египту — на 50% относительно 2024 года.

Глубина бронирования по этим направлениям увеличилась: по Турции — на 8%, по Египту — на 18%.

Анна Малинина, директор по дистрибуции туроператора Fun&Sun, отметила, что раннее бронирование летнего сезона стартовало еще в октябре и уже принесло двукратный рост объемов. «Мы сделали ставку на раннее бронирование и не прогадали — сегодня имеем более 20% объема продаж по Турции», — подчеркнула она.

При этом компания продолжает расширять региональную полетную программу: на данный момент насчитывается 25 городов вылета, а доля продаж из регионов достигла 67%.

Согласно статистике Fun&Sun, 65% турецких бронирований приходится на отели 5*. В Египте картина иная: 51% — пять звезд, 49% — четыре звезды.

«Египет серьезно подтянул качество, появляется все больше сетевых отелей: Rixos, Radisson, InterContinental, которые перетягивают на себя более дорогой сегмент», — прокомментировала Анна Малинина.

Схожую тенденцию подтвердили и другие операторы. Представитель One touch travel Иван Бубляев рассказал о переходе на работу через GDS, что позволило сместить фокус с бюджетного размещения на отели 4–5*.

Генеральный директор Van Travel Анна Валова добавила, что средний чек по Египту растет за счет экскурсионных программ, круизов по Нилу и фестивалей — например, Sound Wave в Каире.

Генеральный директор Xpress Travel Ольга Радченко представила уникальное для российского рынка предложение по Тунису. Компания является единственным туроператором, выполняющим прямые регулярные рейсы из России в эту страну. Перелеты осуществляет авиакомпания Tunisair на Airbus 320 из Москвы (дважды в неделю) и Санкт-Петербурга (четыре раза в неделю). Время в пути — всего четыре часа, багаж включен, питание — горячее.

«С октября мы активно продаем раннее бронирование с сезонными скидками до 50%. Гибкая система оплаты — 20% предоплаты при подтверждении, остальное за три недели до вылета. Комиссия для агентов составляет 12–13% со всего пакета, а по отдельным акциям может достигать 19%», — рассказала Ольга Радченко. По ее словам, безопасность в Тунисе находится на высоком уровне, отели охраняются, туристы чувствуют себя комфортно.

Антон Майоров, директор департамента дистрибуции Anex, затронул болезненную для рынка тему включения топливных сборов в стоимость пакета. «Мы год пытались донести до партнеров необходимость делать топливо комиссионным, но в одиночку на рынок c этой идеей не выйти — это неизбежно повысит конечную цену. Нужно коллегиальное решение всех операторов», — отметил он.

В Fun&Sun подтвердили, что техническая возможность уже прорабатывается, но для автоматического расчета комиссии на разные рейсы и перевозчиков требуется сложный IT-апгрейд.

По итогам сессии участники сошлись во мнении, что Турция и Египет остаются безусловными лидерами выездного туризма. Основные драйверы роста — расширение региональной полетной программы, повышение качества отелей и гибкость ценообразования.

Тунис, благодаря прямым рейсам и лояльным комиссионным, набирает популярность и имеет все шансы стать новой точкой притяжения для агентов и их клиентов.

/TOURBUS.RU

Фото: TB