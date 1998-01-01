Туроператоры: Все «застрявшие» после 28 февраля транзитные туристы вернулись в Россию

Туроператоры вывезли из других стран всех своих туристов, которые попали туда на транзитных рейсах через хабы Ближнего Востока и не смогли вернуться в срок после начала конфликта 28 февраля.

Некоторые туристы еще остались, но они не застряли, а продолжают плановый отдых в рамках заранее купленных туров, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Еще на прошлой неделе мы вывезли всех туристов, застрявших в третьих странах из-за отмены рейсов арабских перевозчиков. Также у нас есть туристы, которые уже отправились в Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку и Бали на рейсах арабских авиакомпаний – в основном, по билетам, купленным до начала конфликта.

Расписание рейсов постоянно корректируется, мы ежедневно информируем клиентов об изменениях полетной программы», – рассказала директор по связам с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

Как отметил генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, последние туристы туроператора из третьих стран уже вывезены: «Они отдыхали на Шри-Ланке. Сейчас всех с билетами через ближневосточные хабы вывозят либо через другие страны – мы меняем их билеты, либо прямыми рейсами российских авиакомпаний.

Сам на днях вылетал авиакомпанией Etihad Airways через Абу-Даби, все стыковки прошли нормально».

В компании ITM group также не осталось застрявших где-либо туристов, сейчас туроператор работает с новыми заявками и аннуляциями.

«Ближайшие туры на Мальдивы забронированы на рейсах «Аэрофлота», поэтому надеемся, что полетное расписание останется актуальным. Есть выжидающие пассажиры, которые планируют воспользоваться действующими выписанными билетами на арабских перевозчиках. Но и с ними ведем активное общение по поводу альтернативы.

По авиакомпаниям, объявившим о возможности вынужденного возврата с датами вылета вплоть до конца марта, предлагаем туристам переориентироваться на другую полетную программу – через Ташкент, Алма-Ату или Китай.

Если альтернатива не устраивают по цене или логистике, предлагаем другое направление. Сейчас это Китай, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка, Занзибар, Сейшелы», – говорит руководитель отдела разработки продукта Надежда Бондарева.

Эксперт уверена, что ситуация на Ближнем Востоке в ближайшие два-три месяца будет постоянно напоминать о себе. «Особенно неприятно, что затронуты блочные перевозки. Такие хабы, как Дубай, Абу-Даби, Доха остаются основными для перелетов не только в Юго-Восточную Азию, но в Африку, Латинскую Америку. Хорошо, что есть альтернативы в виде китайских перевозчиков, Turkish Airlines и Ethiopian Airlines.

Уже получили сообщение об отмене гонок «Формула-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии, а они должны были стать главным событием апреля в регионе», – подчеркнула она.

В компании «Русский Экспресс» также сообщили о возвращении домой всех туристов, включая транзитных. Клиенты с билетами на стыковочные рейсы на более дальние даты пока занимают преимущественно выжидательную позицию и не спешат аннулировать туры.

Как ранее сообщал РСТ, туристов из стран Ближнего Востока, в которые МИД и Минэкономразвития рекомендовали приостановить поездки, туроператоры вывезли к середине марта.

