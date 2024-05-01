|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
24 марта
AeroRoutes: Мальдивская авиакомпания beOnd собирается в этом году начать полеты в Россию
В прошлом году Мальдивские острова посетили рекордные 279 тыс. российских туристов
Авиакомпания BeOnd объявила о планах по запуску рейсов в Москву из столицы Мальдив Мале с 15 декабря 2026 года, сообщает портал AeroRoutes.
Рейсы в Москву авиакомпания планирует выполнять на лайнере Airbus A321 на 68 мест дважды в неделю в декабре, в январе-марте – три раза в неделю. Продолжительность полета с посадкой в Дубае составит 12 часов 15 минут. Минимальная стоимость билета из Москвы в оба конца в декабре начинается от 3,98 тыс. евро, на новогодние каникулы – от 9,3 тыс.
К 2030 году авиакомпания, по заявлению ее руководства, планирует довести число самолетов в парке – до 22, а число направлений до 30.
Авиакомпания BeOnd начала полеты в конце 2023 года, она специализируется на туристических перевозках премиального уровня между Мальдивским архипелагом и городами Европы и Ближнего Востока.
В 2025 году рейсы выполнялись в зимний сезон из Мале в Милан, Эр-Рияд, Цюрих, Дубай, Лондон и Мюнхен с посадкой в Дубае для дозаправки.
Как мы сообщали ранее, по по итогам 2025 года Мальдивские острова посетили рекордные 279 тыс. российских туристов, это на 23,8% больше, чем годом ранее.
Всего на архипелаге в 2025 году побывали свыше 2,2 млн иностранных туристов.
На островах открываются новые отели, растет конкуренция, поэтому многие объекты, том числе высокого уровня, предлагают скидки и акции даже на пиковые даты. Плюс растет количество гестхаусов, предлагающих демократичные цены на размещение", - отметила руководитель PR-отдела туроператора Coral Travel Марину Макаркову.
Их общее число сейчас превышает 64 тыс. В том числе около 45 тыс. – на островах-резортах, 2 тыс. – в отелях, более 14 тыс. в гестхаусах и более 3 тыс. – на туристических лодках, выполняющих круизы вокруг островов, - сообщал ранее «Интерфакс».
/TOURBUS.RU
Фото: https://curlytales.com/
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|