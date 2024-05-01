AeroRoutes: Мальдивская авиакомпания beOnd собирается в этом году начать полеты в Россию

В прошлом году Мальдивские острова посетили рекордные 279 тыс. российских туристов

Авиакомпания BeOnd объявила о планах по запуску рейсов в Москву из столицы Мальдив Мале с 15 декабря 2026 года, сообщает портал AeroRoutes.

Рейсы в Москву авиакомпания планирует выполнять на лайнере Airbus A321 на 68 мест дважды в неделю в декабре, в январе-марте – три раза в неделю. Продолжительность полета с посадкой в Дубае составит 12 часов 15 минут. Минимальная стоимость билета из Москвы в оба конца в декабре начинается от 3,98 тыс. евро, на новогодние каникулы – от 9,3 тыс.



Штаб-квартира перевозчика находится в Дубае, базовый аэропорт – международный аэропорт столицы Мальдивского архипелага Мале. В ее парке самолеты Airbus A319 на 44 кресла и A321 на 68.

К 2030 году авиакомпания, по заявлению ее руководства, планирует довести число самолетов в парке – до 22, а число направлений до 30.

Авиакомпания BeOnd начала полеты в конце 2023 года, она специализируется на туристических перевозках премиального уровня между Мальдивским архипелагом и городами Европы и Ближнего Востока.

В 2025 году рейсы выполнялись в зимний сезон из Мале в Милан, Эр-Рияд, Цюрих, Дубай, Лондон и Мюнхен с посадкой в Дубае для дозаправки.

Как мы сообщали ранее, по по итогам 2025 года Мальдивские острова посетили рекордные 279 тыс. российских туристов, это на 23,8% больше, чем годом ранее.

Всего на архипелаге в 2025 году побывали свыше 2,2 млн иностранных туристов.



Как отмечали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), у многих российских туркомпаний по итогам прошлого года объем продаж туров на Мальдивы вырос вдвое.

"Спрос на Мальдивы растет благодаря двум факторам: транспортная доступность и гибкая ценовая политика отелей. Туристы летают на острова и прямыми рейсами «Аэрофлота», и стыковочными, в основном, арабских перевозчиков, у которых можно найти выгодные тарифы.

На островах открываются новые отели, растет конкуренция, поэтому многие объекты, том числе высокого уровня, предлагают скидки и акции даже на пиковые даты. Плюс растет количество гестхаусов, предлагающих демократичные цены на размещение", - отметила руководитель PR-отдела туроператора Coral Travel Марину Макаркову.



"Мальдивы сохраняют статус направления для романтических путешествий пар – на их долю приходится порядка 70% турпотока. Еще около 25% составляют семьи с детьми и всего 5% - одиночные путешественники", - пояснила эксперт.



По данным РСТ, благодаря летним скидкам отелей и авиакомпаний на острова поехали в том числе туристы со средним доходом, которые раньше считали направление слишком дорогим.

"Поэтому наиболее заметно растет спрос не на самые дорогие отели, а качественные 4-5* с более разумными ценами. В 2026 году спрос остается высоким – у нас уже есть бронирования на новогодние каникулы 2027 года", - рассказал гендиректор туроператора "Пантеон" Анатолий Гаркушин.



За последние годы на Мальдивах появилось более 10 тыс. новых мест в отелях.

Их общее число сейчас превышает 64 тыс. В том числе около 45 тыс. – на островах-резортах, 2 тыс. – в отелях, более 14 тыс. в гестхаусах и более 3 тыс. – на туристических лодках, выполняющих круизы вокруг островов, - сообщал ранее «Интерфакс».

