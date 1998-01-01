Эксперты: «Устойчивый туризм становится стратегией развития регионов»

В рамках прошедшей в этом месяце в столице международной выставки MITT 2026 прошла экспертная сессия «Тренды устойчивого туризма и ключевые вызовы территорий в России».

Модератором выступил Александр Плакида, председатель управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора ООН».

Участники обсудили, как «аутдор-индустрия» (отрасль экономики, обслуживающая массовый потребительский рынок в сфере рекреационного природопользования - ред.), становится драйвером развития регионов, соединяя экологию, бизнес и социальную сферу.

Специальный представитель Министерства высшего образования по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов представил технологии, которые могут превратить природные территории в точки притяжения для молодежи: биоакустический мониторинг, камеры наблюдения за дикой природой, ДНК-анализ воды и почвы.

По его словам, такие инструменты не только помогают сохранять экосистемы, но и создают новый формат туризма — исследовательский, с элементами игры и миссии. «Мы в 4–5 раз можем увеличить турпоток за счет молодежи, если предложим ей знакомые цифровые инструменты», — отметил г-н Дурманов.

Вадим Ковалев, советник генерального директора УК «Уральская сталь», рассказал о развитии территории Новотроицка в Оренбургской области. Компания, построив парк и развивая событийный туризм, привлекла местный бизнес и волонтеров. «Мы создали не просто инфраструктуру, а место, куда хочется возвращаться», — подчеркнул он.

Подобный подход реализуют и в Калужской области, где национальный парк «Угра» стал центром притяжения благодаря проекту «Большая Калужская тропа».

Директор парка Виктор Гришенков отметил, что успех проекта — в синергии государства, бизнеса и местных жителей. «Тропу делают люди: предприниматели строят кемпинги, волонтеры ухаживают за маршрутами, а губернатор проходит сотни километров, привлекая внимание», — рассказал он.

Инесса Захарова, директор Центра развития филантропии фонда Потанина привела данные исследований о благотворительном поведении молодежи: зумеры и миллениалы выбирают осознанные путешествия, связанные с заботой о природе. Фонд организует волонтерские лагеря на заповедных территориях, вовлекая молодежь в сохранение экосистем.

«Участвуя в таких проектах, ребята становятся не просто туристами, а созидателями», — отметила спикер.

Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова Роман Гареев отметил, что для устойчивого развития территорий необходим системный подход: аудит ресурсов, внедрение экологических стандартов и обучение предпринимателей.

Он привел пример цифровой платформы «Эко-систур», объединяющей природные территории, бизнес и науку. «Мы готовим кадры, которые умеют управлять туристскими территориями с учетом экологических ограничений», — рассказал г-н Гареев.

Главный итог сессии: устойчивый туризм перестает быть нишевым направлением и становится стратегией развития регионов. Технологии, вовлечение местных сообществ и ответственный бизнес — те «три кита», на которых строится новая экономика впечатлений, способная трансформировать даже самые сложные территории, - отметили участники дискуссии.

