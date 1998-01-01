23 марта
Дмитрий Горин «Ближневосточный конфликт привел к сокращению бюджетной авиаперевозки из России»

Также конфликт привел к повышению топливных сборов


Ближневосточный конфликт негативно сказался на международных авиаперевозках: ряд авиакомпаний увеличивает размер топливных сборов, а количество бюджетных перелетов из России существенно сократилось, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

 

"Сейчас большинство иностранных авиакомпаний ввели повышенные топливные сборы, их доля в тарифе перевозки составляет 30%. И нельзя говорить о каком-то едином подорожании, поскольку каждая авиакомпания устанавливает свой тариф для сборов. И это динамичная сумма, которая может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Также не стоит забывать про облет территорий, который вынуждены делать авиакомпании из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Если конфликт будет продолжительным, то мы можем спрогнозировать рост цен на авиабилеты на 5-7%. Это совершенно не критично", - рассказал он.

Как отметил г-н Горин, в России на удорожание перевозки пока сильнее оказало влияние ослабление рубля, нежели топливный сбор.

Также эксперт фиксирует вымывание бюджетных предложений по авиаперелетам за рубеж из России из-за потери части транзита через страны Ближнего Востока.

"В авиации есть очень важный фактор динамики. И если возникает дефицит на каком-то направлении, то это приводит к повышению цен. Каждый год через Ближний Восток в третьи страны отправлялись в путешествие не меньше 700 тыс. российских туристов.

Они летят транзитом на Мальдивы, Шри-Ланку, во Вьетнам и Таиланд, потому что это дешевле, чем прямой перелет", - пояснилг-н Горин.

Эксперт добавил, что после вывоза туристов из стран Ближнего Востока российские авиакомпании поставили большой объем кресел по наиболее популярным туристическим направлениям и это, отчасти, снимет напряженность с дефицитом перевозки.

Если говорить о ценах, то эксперт рекомендует внимательно отслеживать валютные колебания и стоимость авиационного топлива у перевозчиков, а также полностью оплачивать туры и авиабилеты.

Если авиабилет просто забронирован, то его цена не зафиксирована и, возможно, потом придется доплачивать с учетом изменения в тарифе топливного сбора, - заключил г-н Горин.

