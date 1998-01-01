23 марта
Дмитрий Горин «Ближневосточный конфликт привел к сокращению бюджетной авиаперевозки из России»
Также конфликт привел к повышению топливных сборов
Ближневосточный конфликт негативно сказался на международных авиаперевозках: ряд авиакомпаний увеличивает размер топливных сборов, а количество бюджетных перелетов из России существенно сократилось, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого сегодня цитирует «Интерфакс».
"Сейчас большинство иностранных авиакомпаний ввели повышенные топливные сборы, их доля в тарифе перевозки составляет 30%. И нельзя говорить о каком-то едином подорожании, поскольку каждая авиакомпания устанавливает свой тариф для сборов. И это динамичная сумма, которая может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Также не стоит забывать про облет территорий, который вынуждены делать авиакомпании из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Если конфликт будет продолжительным, то мы можем спрогнозировать рост цен на авиабилеты на 5-7%. Это совершенно не критично", - рассказал он.
Также эксперт фиксирует вымывание бюджетных предложений по авиаперелетам за рубеж из России из-за потери части транзита через страны Ближнего Востока.
Они летят транзитом на Мальдивы, Шри-Ланку, во Вьетнам и Таиланд, потому что это дешевле, чем прямой перелет", - пояснилг-н Горин.
Если авиабилет просто забронирован, то его цена не зафиксирована и, возможно, потом придется доплачивать с учетом изменения в тарифе топливного сбора, - заключил г-н Горин.
