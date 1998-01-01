Мозес Каваалууко Кизиге: «Если есть страна, в которую должны мечтать попасть русские туристы, - то это Уганда»

Посол Уганды в России в эксклюзивном интервью рассказал «Турбизнесу» о том, почему его страну называют «Жемчужиной Африки»

Уганда — государство, расположенное в Восточной Африке, или как ее еще называют «Жемчужина Африки» пока не относится к числу наиболее посещаемых туристами стран. Но в этом, по мнению посла Уганды в РФ г-на Мозеса Каваалууко Кизиге и заключается ее потенциальное преимущество.

Сможет ли Уганда стать новым туристическим направлением для России? Об этом он рассказал ТБ на воркшопе, который на днях состоялся в The Carlton Moscow.

Г-н посол, на ваш взгляд, чем Уганда может быть привлекательна для российских туристов в первую очередь?

Если есть страна, в которую должны мечтать попасть русские туристы, - то это Уганда! Прежде всего - у нас можно наблюдать красочный животный мир – самый разнообразный на континенте. А в сочетании с самобытной культурой и мягким климатом это место становится особенно притягательным.

Некоторые ученые полагают, что именно у нас, в истоках Нила и других больших рек, произошло зарождение цивилизации, появились первые люди нашей планеты. Уганда — страна экологического туризма, здесь водится множество видов диких животных, 30 000 бабочек, громадное количество птиц. Солнце светит 365 дней в году и поэтому все наши жители и туристы – счастливы!

Несмотря на относительно небольшие размеры, наша страна подарит путешественнику ощущение, что он побывал не в одной, а нескольких африканских странах – настолько разнообразны могут быть ощущения. В стране десять национальных парков, где можно встретить "большую африканскую пятерку": слона, носорога, буйвола, льва, леопарда.

К тому же у нас крупнейшая в мире популяция горных горилл. Например, в заповеднике "Бвинди" (Bwindi Impenetrable), - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, - обитает более 300 горных горилл.

По поводу авиаперелётов. В настоящий момент, прямых, как мы в курсе, нет…

Прямое авиасообщение между Россией и Угандой возможно, во всяком случае, я на это надеюсь. В нашу страну начинают приезжать все больше российских туристов, и все будет зависеть от запросов. Местная авиакомпания Uganda Airlines летать в столицу России готова.

Напомню, что в 2025 году в Уганде наблюдался резкий рост туристического потока. За первые шесть месяцев 2025 года в страну приехало более 765 тысяч посетителей — это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года. И в 2026 году мы ждем прирост не меньше.

Каким образом вы собираетесь усиливать свое присутствие на российском туррынке?

Наше участие на MITT 2026 и на данном воркшопе, –весомое доказательство расширения нашего участия на туристическом рынке России. Национальный стенд Уганды стал самым масштабным за все проведение MITT в России: присутствовало более 20 ведущих угандийских туроператоров, сафари-компаний, гостиничных брендов, культурных и приключенческих туризм – провайдеров, которые с удовольствием представляли нашу страну и наращивали деловые связи.

Уганда уделяет приоритетное внимание развитию туризма в рамках сотрудничества с участием государственных учреждений, частных операторов, местных сообществ и международных инвесторов.

Правительство классифицирует туризм как основной двигатель экономики, а Совет по туризму Уганды управляет международным маркетингом под брендом «Исследуйте Уганду: Жемчужина Африки»

О визовой поддержке. Ожидается ли отмена виз между нашими странами?

- Российские туристы могут удобно оформить визу через Посольство Уганды в Москве или подать заявку онлайн, - оформить электронную e-Visa на 90 дней, что обеспечивает простоту и доступность поездки.

В данный момент у нас с Россией готовы к подписанию, или в процессе обсуждения 23 соглашения о сотрудничестве, в том числе о безвизовом режиме для служебных и дипломатических сотрудников.

Рассматривается возможность и создания безвизового режима для всех российских туристов, но пока есть некоторые сложности.

