Туроператоры рассказали о летних программах полетов в Таиланд

Этим летом туроператоры сделают ставку на чартерные рейсы на Пхукет, а в Паттайю чартеры в низкий сезон не полетят

Туроператоры определяют планы перевозок в Таиланд на лето 2026 года. Аналитики АТОР собрали информацию о подтвержденных чартерных и регулярных рейсах на Пхукет и в Бангкок из разных городов России.

Летом 2026 года полетные программы в Таиланд из России сохранятся, но, как обычно в низкий сезон, объемы будут сокращены.

Туроператоры делают ставку на чартерные рейсы на Пхукет, а в Паттайю чартеры летом летать не будут.

Но будут регулярные рейсы S7 и «Аэрофлота» до Бангкока, откуда легко добраться до Паттайи. Национальный перевозчик принял решение глобально не сокращать полетную программу в Таиланд на летний сезон

2026 года. Подробнее об этом мы писали вот здесь.

Остаются для Таиланда и варианты перелетов со стыковками. Неплохие тарифы предлагают китайские и узбекские авиакомпании. Но если к лету полностью нормализуется ситуация на Ближнем Востоке, то самые выгодные по цене перелеты будут через ближневосточные хабы.

Чартерные рейсы в Таиланд в летнем сезоне у туроператоров запланированы только на Пхукет. Прошлым летом их выполняли «Икар» и Red Wings суммарно из шести городов РФ.

В этом году пока известно только о планах Pegas Touristik. Он повезeт на «Икаре» туристов из четырех городов – Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска. Рейсы из Иркутска, которые выполнялись прошлым летом, пока не заявлены.

Вместе с Pegas Touristik прошлым летом возил на «Икаре» своих туристов Coral Travel. Информации о чартерных планах этого туроператора на лето 2026 года пока нет.

В Pegas Touristik рассказали, что загрузкой летних чартеров в целом довольны. На май она составляет более 50%, на весь летний сезон (уже в марте) продано 30%.

У Fun&Sun в прошлом году были чартеры Red Wings из четырех городов (Москва, Новосибирск, Екатеринбург и Сочи). Чартерная полетная программа на лето 2026 года будет опубликована позже, рассказали в компании.

В Anex сообщили, что чартеры в Таиланд на лето не планируются, вместо них – регулярные рейсы, в основном «Аэрофлота». Информации о чартерных планах «Интуриста» пока нет.

Итого, на сегодняшний день на Пхукет на лето (пока) заявлены только чартеры «Икар»:

Москва – цепочка 12/13 ночей.

Екатеринбург - цепочка 12/13 ночей.

Красноярск – цепочка 12 ночей.

Новосибирск – 2 цепочки 11/12 ночей.

Сейчас пакетные туры на Пхукет на лето на чартерах стоят примерно столько же, сколько и в прошлом году.

Прямые регулярные рейсы в Таиланд в летнем сезоне продолжат выполнять S7 из Иркутска в Бангкок и «Аэрофлот».

Тайская ндская летняя программа «Аэрофлота» будет сокращена минимально. Нацперевозчик будет выполнять летом регулярные рейсы на Пхукет и в Бангкок из Москвы, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Петербурга (Пхукет), Екатеринбурга (Пхукет).

Примеры цен на рейсы «Аэрофлота» летом из разных городов (на человека в обе стороны, в июне. Тариф – с багажом):

Москва – Пхукет – Москва – от 87,5 тыс. руб.

Петербург – Пхукет – Петербург – от 100,1 тыс. руб.

Красноярск – Пхукет – Красноярск – 126,7 тыс. руб.

Хабаровск – Пхукет – Хабаровск – 138,6 тыс. руб.

Москва – Бангкок ­­– Москва – от 99 тыс. руб.

Владивосток – Бангкок – Владивосток – от 94,8 тыс. руб.

Туры в Таиланд на лето, сформированные на стыковочных рейсах зарубежных авиакомпаний, можно найти у любого туроператора, работающего на этом направлении.

Туры на рейсах с пересадкой зачастую получаются дешевле. Например, тур на Пхукет (стыковка в Китае) можно купить от 152 тыс. руб. на двоих. Это меньше по стоимости, чем на чартерах или прямых регулярных рейсах, - отмечают эксперты АТОР.

