Туроператоры: Ослабление рубля не сказалось на спросе на туры за рубеж

При этом туристы чаще стали сразу оплачивать туры по акциям раннего бронирования, чтобы зафиксировать более выгодный курс

За неделю с 12 по 19 марта ослабление рубля к доллару и евро составило примерно 10%

Между тем, как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, туроператоры не отмечают заметного влияния снижения курса рубля на спрос и продажи зарубежных направлений: туристы в подобной ситуации реагируют не отказом от путешествий в целом, а сокращением продолжительности отдыха или корректировкой уровня размещения.

Кроме того, они чаще стали сразу оплачивать туры по акциям раннего бронирования, чтобы зафиксировать более выгодный курс.

Как считает член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян, рынок уже довольно давно ждал подорожания валюты и в целом был к этому готов – сюрприза не произошло.

«Колебание курса валют до 90 рублей за доллар и 110 за евро остается вполне комфортным для сохранения темпов продаж, даже с учетом того, что рынок потерял примерно 30% объема предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке. Но укрепление доллара будет влиять, в первую очередь, на бюджетный и средний ценовые сегменты и направления со стоимостью туров до 200 тыс. рублей, тут рост курса валюты будет более чувствительным.

Но это не означает, что станут меньше бронировать. Скорее всего, туристы просто скорректируют планы на отпуск, сократив его продолжительности или понизив уровень размещения.

Такое уже происходило в позапрошлом году, когда доллар подбирался к отметке 100 рублей и даже переходил ее», – пояснил эксперт.

Он добавил, что на рынке уже сформирована модель поведения на случай валютных колебаний, которая позволяет экономить на отдыхе, но не отказываться от него.

«Курс рубля – только один из факторов, влияющий на динамику продаж, но сейчас заметного снижения спроса в связи с его колебаниями мы не наблюдаем. Туристы, как правило, уже привыкли к этой ситуации и стараются зафиксировать стоимость тура на момент бронирования, чтобы избежать возможного роста цены к моменту окончательной оплаты.

Все понимают, что через несколько месяцев курс может как повыситься, так и скорректироваться вниз», – пояснила управляющий директор компании Let’s Fly Любовь Воронина.

По ее словам, геополитическая обстановка больше влияет на спрос, чем изменения курса рубля.

«Ситуация на Ближнем Востоке остается одним из ключевых факторов, влияющих на текущий спрос. Поэтому предположения о глобальных просадках из за курса валют выглядят преждевременными: отрасль уже не раз адаптировалась к подобным колебаниям, и в настоящий момент основные риски связаны с другими обстоятельствами», – уточнила она.

В компании «Интурист» напомнили, что ослабление курса рубля обычно ведет к тому, что туристы начинают оплачивать туры заранее.

«Бронирования продолжают поступать в прежнем темпе: сейчас мы не видим какого-то снижения или роста продаж по Турции или другим направлениям. При росте курса доллара и соответственно ослаблении рубля туристы стараются заранее оплатить большую часть стоимости, прекрасно понимая, что тур и дальше будет дорожать.

Если туроператор предлагает сейчас заплатить, например, 20%, а остаток суммы в рассрочку за две недели до заезда, то предпочтут первый платеж закрыть не на 20%, а на 50% или сразу закрыть всю стоимость тура», – сообщила директор по связям с общественностью Дарья Домостроева.

