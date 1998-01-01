Впервые с 2022 года начинается программа полетов из Калиниграда в Анталью

Прямые рейсы в турецкую Анталью будут впервые запущены из калининградского аэропорта "Храброво" с 25 марта, полеты в Турцию из него не выполнялись с 2022 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

С 25 марта из калининградского аэропорта "Храброво" будет запущена чартерная программа в Анталью турецкой авиакомпании Southwind Airlines.

Рейсы будут выполнять лайнеры Airbus А321 дважды в неделю по средам и субботам, а с 24 апреля – шесть раз в неделю со вторника по воскресенье.



Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), пакетные туры на этих рейсах предлагают туроператоры Coral Travel, Sunmar, Anex, "Интурист" и PEGAS Touristik.

В 2026 году еще один зарубежный перевозчик планирует начать полеты в Калининград. Это армянская авиакомпания Shirak Avia. Рейсы могут быть запущены 22 апреля.

Росавиация продлила до 27 марта заарет на использование воздушного пространства Израиля и Ирана

Росавиация продлила до 27 марта действие рекомендации (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана.

«Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 23:59 мск 27 марта 2026 года», - говорится в сообщении ведомства.



Росавиация также уточняет, что при выполнении полетов в страны Персидского залива авиакомпаниям России рекомендуется выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением безопасности и активном мониторинге рекомендаций их авиационных властей.

Воздушное пространство Ирана и Израиля закрыто с 28 февраля.



Рейс «Аэрофлота» вернулся в аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва-Баку, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей после взлета, технических проблем у лайнера не было, сообщает в воскресенье пресс-служба авиакомпании.

«В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета. Для соблюдения максимально допустимого посадочного веса самолет вырабатывал топливо, находясь в зоне ожидания», - говорится в сообщении.



По информации перевозчика, оба двигателя самолета работали в штатном режиме, он приземлился в 12.09 и самостоятельно зарулил на место стоянки.

«Так как требуется дополнительная техническая проверка самолета и в целях сокращения времени ожидания вылета принято решение о выполнении рейса на резервном самолете. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами», - говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что лайнер вернулся из-за неисправности двигателя. В авиакомпании эту информацию опровергают.

