23 марта
Горячие авиановости
Впервые с 2022 года начинается программа полетов из Калиниграда в Анталью/ Росавиация продлила запрет на использование воздушного пространства Израиля и Ирана/ Рейс «Аэрофлота» вернулся в аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей
Впервые с 2022 года начинается программа полетов из Калиниграда в Анталью
Прямые рейсы в турецкую Анталью будут впервые запущены из калининградского аэропорта "Храброво" с 25 марта, полеты в Турцию из него не выполнялись с 2022 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
С 25 марта из калининградского аэропорта "Храброво" будет запущена чартерная программа в Анталью турецкой авиакомпании Southwind Airlines.
Рейсы будут выполнять лайнеры Airbus А321 дважды в неделю по средам и субботам, а с 24 апреля – шесть раз в неделю со вторника по воскресенье.
Росавиация продлила до 27 марта заарет на использование воздушного пространства Израиля и Ирана
Росавиация продлила до 27 марта действие рекомендации (NOTAM) по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана.
«Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 23:59 мск 27 марта 2026 года», - говорится в сообщении ведомства.
«В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета. Для соблюдения максимально допустимого посадочного веса самолет вырабатывал топливо, находясь в зоне ожидания», - говорится в сообщении.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что лайнер вернулся из-за неисправности двигателя. В авиакомпании эту информацию опровергают.
