Эксперты: «Промышленность — это не страшно, а наукоемко и интересно»

Пленарная сессия «От производства к притяжению. Новые роли промышленных объектов в туризме» прошла в рамках выставки MITT 2026

В ходе прошедшей в этом месяце в Москве международной турвыставки MITT 2026 состоялась пленарная сессия «От производства к притяжению. Новые роли промышленных объектов в туризме».

Эксперты из регионов, госкорпораций и профильных агентств обсудили, как промышленный туризм превращается из точечных экскурсий в системный инструмент развития территорий, привлечения инвестиций и решения кадровых задач.

Модератором сессии выступил инициатор проекта «Промышленный туризм в РФ» Сергей Рыжов, генеральный директор агентства бизнес-туризма MICE Market.

Председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Анастасия Михальченко представила проект «Крутая локация», который объединяет посещение промышленных предприятий с гастрономией, природой и культурой региона.

Уже сейчас открыты для туристов терминал порта Усть-Луга, фабрика «Госзнак» и другие объекты.

В 2025 году такие маршруты посетили 12 тысяч туристов, в 2026-м ожидается уже 18 тысяч. Проект активно продвигается среди иностранных бизнес-делегаций — от дипломатических корпусов до слушателей программ МВА.

Свердловская область, которую представила заместитель гендиректора агентства по привлечению инвестиций Анна Иванова, сделала ставку на интеграцию промышленных туров в деловые мероприятия. В регионе проходит более тысячи событий ежегодно, включая выставку «ИННОПРОМ». Для участников форумов разработаны постинвестиционные маршруты, которые показывают не только производство, но и инвестиционные площадки.

«Промышленный туризм — это не просто экскурсии, это инструмент, где металл встречается с мечтой», — отметила г-жа Иванова, пояснив, что главная цель таких маршрутов — вызвать у бизнес-гостей эмоциональный отклик, чтобы они захотели «вложиться» в регион.

Председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП Новосибирской области Ирина Беленок рассказала о проекте «Ор

битальная станция Сибирь», объединившем науку, промышленность и гастрономию. Маршрут включает посещение новосибирского завода химконцентратов, планетария, а также дегустацию «Сибири на вкус» в ресторане высокой кухни.

«Мы помогаем привлечь внимание к фундаментальной науке и показать, как ее разработки реализуются в промышленности», — подчеркнула г-жа Беленок.

Культуролог, генеральный директор расположенного на территории ВДНХ музея «Атом» Елена Мироненко привела впечатляющие данные: за два года музей посетили 3,5 млн человек — такая цифра сопоставима с числом гостей Третьяковской галереи. По ее словам, музей стал «нулевым километром» для знакомства с атомными городами.

Елена Мироненко отметила, что в мире сейчас набирает обороты тренд на создание музеев науки и промышленности: за последние десять лет в Китае построено 300 таких объектов.

«Мы должны научиться мечтать и показывать, что промышленность — это не страшно, это наукоемко и интересно», — резюмировала она.

Заместитель генерального директора по туризму объединения «Гжель» Галина Голинкова рассказала о перезагрузке старейшего промысла.

Сегодня на территории завода работает парк, кафе, магазин и музей, сформированы экскурсии для профессионалов и школьников. В планах — строительство гостиницы и создание центра народных художественных промыслов.

Руководитель управления туризма администрации Тольятти Екатерина Ярославцева поделилась опытом коллабораций: завод «АвтоВАЗ» использует свои турбазы для размещения спортивных сборов, а на территории предприятия проходят показы мод. «Предприятия становятся драйверами не только для туризма, но и для развития городской среды», — отметила она.

Директор проектов по туризму Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко сообщила, что в программе «Открытая промышленность», которая нацелена на раскрытие кадрового и технологического потенциала российских производителей и на популяризацию промышленного туризма, участвуют 86 регионов, а количество посетителей предприятий растет в геометрической прогрессии.

Опыт программы уже масштабируется в Беларуси, а иностранные партнеры теперь приезжают перенимать российские практики.

Заместитель директора департамента регионального развития ТПП РФ Елена Исхакова анонсировала запуск системной работы по вовлечению новых предприятий в промышленный туризм через сеть региональных палат.

«Мы должны гарантировать качество — это репутационная работа», — подчеркнула она.

Участники сессии сошлись во мнении, что промышленный туризм сегодня — это не проходная экскурсия, а полноценный инструмент социально-экономического развития, который помогает привлекать инвестиции, готовить кадры и формировать новый культурный код территорий.

