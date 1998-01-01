Турофис Омана: Все рейсы из Москвы в Маскат осуществляются в полном объеме
Также Oman Air со 2 июля начнет выполнять рейсы по маршруту Маскат - Сочи, однако чартерная программа полетов в Салалу пока что приостановлена
Как сообщает Представительство по туризму Омана в РФ, «Султанат Оман продолжает внимательно отслеживать текущие региональные события. Компетентные органы подтверждают, что ситуация внутри Омана остаётся стабильной, а все аэропорты и воздушное пространство страны функционируют в обычном режиме в соответствии с утверждёнными правилами и международными стандартами безопасности.
Как cообщили также в представительстве, по-прежнему осуществляются ежедневные регулярные ночные рейсы Oman Air Москва-Маскат-Москва. С мая на летний период запланированы пять рейсов в неделю по этому маршруту.
На текущий момент время в полете занимает семь часов. Каждый борт вмещает 150 мест в эконом–классе и 12 в бизнес–классе. Пассажиров в полете ждут горячее питание и система развлечений.
Отметим, что рейсы Маскат — Москва даже в период обострения обстановки в регионе не выполнялись только два дня (28.02 и 1.03), все остальные рейсы выполнялись в полном объеме. В период с 3 по 10 марта были выполнены дополнительные рейсы для вывоза пассажиров.
Кроме того, со 2 июля один раз в неделю до конца года запланирован и новый рейс Маскат-Сочи. Полет длится около 4,5ч.
При этом прямые чартеры Москва - Салала пока что приостановлены. Но можно долететь из Москвы до курорта Салала с пересадкой в Маскате регулярными рейсами Oman Air.
Также нашему порталу напомнили, что, в связи с окончанием священного месяца Рамадан, снимаются все ограничения, связанные с этим периодом, и теперь туристам будет вновь максимально комфортно путешествовать по стране.
Фото: © MHT Oman
