Турофис Омана: Все рейсы из Москвы в Маскат осуществляются в полном объеме

Также Oman Air со 2 июля начнет выполнять рейсы по маршруту Маскат - Сочи, однако чартерная программа полетов в Салалу пока что приостановлена

Как сообщает Представительство по туризму Омана в РФ, «Султанат Оман продолжает внимательно отслеживать текущие региональные события. Компетентные органы подтверждают, что ситуация внутри Омана остаётся стабильной, а все аэропорты и воздушное пространство страны функционируют в обычном режиме в соответствии с утверждёнными правилами и международными стандартами безопасности.



Ввиду временных закрытий воздушного пространства в отдельных районах региона внесены незначительные корректировки в расписание некоторых рейсов. Тем не менее воздушное сообщение с Оманом продолжается бесперебойно. Национальные авиаперевозчики продолжают выполнять рейсы с небольшими изменениями в расписании в соответствии с требованиями авиационной безопасности.



Султанат вновь подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности посетителей, жителей и граждан, а также поддержанию бесперебойной работы жизненно важных служб и туристической деятельности».

Как cообщили также в представительстве, по-прежнему осуществляются ежедневные регулярные ночные рейсы Oman Air Москва-Маскат-Москва. С мая на летний период запланированы пять рейсов в неделю по этому маршруту.

На текущий момент время в полете занимает семь часов. Каждый борт вмещает 150 мест в эконом–классе и 12 в бизнес–классе. Пассажиров в полете ждут горячее питание и система развлечений.

Отметим, что рейсы Маскат — Москва даже в период обострения обстановки в регионе не выполнялись только два дня (28.02 и 1.03), все остальные рейсы выполнялись в полном объеме. В период с 3 по 10 марта были выполнены дополнительные рейсы для вывоза пассажиров.

Кроме того, со 2 июля один раз в неделю до конца года запланирован и новый рейс Маскат-Сочи. Полет длится около 4,5ч.

При этом прямые чартеры Москва - Салала пока что приостановлены. Но можно долететь из Москвы до курорта Салала с пересадкой в Маскате регулярными рейсами Oman Air.

Также нашему порталу напомнили, что, в связи с окончанием священного месяца Рамадан, снимаются все ограничения, связанные с этим периодом, и теперь туристам будет вновь максимально комфортно путешествовать по стране.

