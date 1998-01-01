20 марта
Туроператоры: «Мы не видим заметного скачка цен на летние туры в турецкие all-inclusive-отели”
Аналитическая службы АТОР провела анализ cтоимости пакетных туров в Турцию у крупных туроператоров на завершающем этапе акции раннего бронирования
Аналитическая службы АТОР провела анализ средних чеков пакетных туров в Турцию у крупных туроператоров в марте – на завершающем этапе акции раннего бронирования.
По словам экспертов, га рынке циркулируют прогнозы о неминуемом подорожании туров в Турцию на лето 2026 года в связи с ближневосточным кризисом.
Тем не менее, текущие данные продаж туров у крупных туроператоров показывают, что сейчас еще сохраняется окно «спокойных цен» на туры в Турцию.
«На текущий момент мы не видим по ценам на отели Турции с форматом «все включено» никакого ощутимого скачка цен. Цены соответствуют последнему этапу раннего бронирования, который закончится 31 марта, каких-то значимых повышений цен в период с начала кризиса у отелей Турции мы не фиксируем», – подчеркивают в одной из крупных компаний из числа ведущих игроков на турецком направлении.
По состоянию на март аномалий в динамике среднего чека на пакетные туры на курорты Антальи в летний сезон (июнь-август) 2026 года по сравнению с теми же данными от марта 2025 года не видно.
Средний чек пакетного тура в пляжную Турцию на июнь-август 2026 года немного вырос по сравнению с 2025 годом как в евро, так и в рублях, но это не скачок, а плановая динамика (скидки на последнем этапе раннего бронирования меньше, чем в феврале или январе).
Что касается растущих цен на авиатопливо, то, согласно прогнозам ведущих участников рынка, этот фактор может начать влиять на цены турпакетов лишь в апреле-мае. Тогда возможен рост на 5-7%.
Но во второй половине марта у туристов еще сохраняется возможность купить тур в Турцию по «спокойным» ценам».
Сейчас на рублевые цены туров в Турцию гораздо большее влияние оказывает курс рубля к евро, а не «кризис в Заливе».
По данным аналитиков АТОР, средний чек на 1 человека в туре на летние месяцы на курорты Антальи при покупке в марте 2026 года составляет €1 348 в 2026 против €1 264 в 2025 году.
Рост составил всего +€84 (+6,6%). В рублях рост еще меньше: 131 758 ₽ в 2026 против 124 766 ₽ в 2025 году (+6 992 ₽ или +5,6%).
При этом по сравнению с 2025 годом больше всего вырос средний чек на туры в отели Кемера (+14 739 ₽ или +11,6%) в рублях. В Анталье (Лара, Аксу) – на 9,5%.
В Сиде и Аланье роста среднего чека на туры почти не видно (в этом году в среднем дороже на 2,8 и 2,4% соответственно, прибавка порядка 2,3 – 3,2 тыс. рублей на человека в туре). Аланья остается самым доступным по цене курортом Турции: разрыв в цене между Аланьей и другими курортами сохраняется (отели в Аланье в среднем оказываются дешевле отелей города Антальи на 30%).
При этом премиальный Белек стал единственным курортом Анталийского побережья Турции, где средний чек тура на лето 2026 года снизился в рублях на 2% по сравнению с прошлогодним уровнем.
Еще одно интересное наблюдение – если июнь и июль в Турции еще немного дороже прошлогоднего уровня, то август 2026 года показывает в марте наименьший рост к прошлому году (€1 316 на человека против €1 330).
Это, скорее всего, говорит о том, что цены на бархатный сезон сейчас даже немного скорректировались вниз. Возможно – из-за низкого спроса со стороны европейских рынков, - отмечают в АТОР.
/TOURBUS.RU
Фото: Freepic.com/ открытая лицензия
