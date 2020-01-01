«Аэрофлот» переходит на летнее расписание

В наступающем сезоне “ Аэрофлот» планирует, в том числе, летать из Москвы в Турцию, Таиланд, Индию, КНР, Индонезию, на Шри-Ланку, на Мальдивы, во Вьетнам и в Египет

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе авиакомпании,«Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание, которое будет действовать с 29 марта по 24 октября 2026 года. В предстоящем сезоне группа «Аэрофлот» будет выполнять полёты по 302 уникальным маршрутам, из них 161— по России.

Собственная маршрутная сеть Аэрофлота насчитывает 157 маршрутов, авиакомпании «Россия» — 120 маршрутов, «Победы» — 99 маршрутов.

Из аэропортов Шереметьево и Внуково Аэрофлот, «Россия» и «Победа» будут выполнять полёты по 130 маршрутам. Количество направлений из регионов, минуя Москву составит 172.

Новинками летнего сезона по сравнению с летним сезоном 2025 станут следующие рейсы:

· Аэрофлот: Иркутск — Санья, Краснодар — Анталья.

· «Россия»: Красноярск — Махачкала, Санкт-Петербург — Геленджик.

· «Победа»: Сочи — Ульяновск, Москва (Внуково) — Нижневартовск, Москва (Внуково) — Нукус, Москва (Внуково) — Термез, Москва (Внуково) — Фергана.

По сравнению

с летом 2025 года увеличится частота собственных рейсов Аэрофлота из Москвы в Элисту, из Калининграда в Чебоксары. На международных направлениях вырастет частота рейсов в пункты:

· Казахстана (Алматы и Астана);

· Армении (Ереван);

· Египта (Хургада и Шарм-эль-Шейх);

· Турции (Анталья);

· КНР (Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу);

· Вьетнама (Нячанг).

Авиакомпания «Россия» в летнем сезоне увеличит частоту рейсов:

· из Санкт-Петербурга в Казань, Махачкалу, Горно-Алтайск;

· из Москвы в Саранск;

· из Хабаровска в Южно-Сахалинск и Владивосток;

· из Красноярска в Алматы и Пекин;

· из Самары и Волгограда в Ереван.

Внутренняя маршрутная сеть группы «Аэрофлот» по сравнению с 2025 годом увеличится до 65 городов.

Международная сеть группы «Аэрофлот» — это 141 маршрут. В их числе популярные и востребованные направления: из Москвы в Турцию (Анталья, Бодрум, Алания, Даламан, Мерсин), Таиланд (Бангкок и Пхукет), Индию (Дели), КНР (Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай, Санья, Харбин), Индонезию (Денпасар), на Шри-Ланку (Коломбо), на Мальдивы (Мале), во Вьетнам (Нячанг, Хошимин), в Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх).

Региональная программа полётов авиакомпаний группы из пунктов России к популярным местам отдыха будет включать рейсы:

· в Сочи из 17 городов;

· в Санья — из 9 городов;

· в Анталью — из 10 городов;

· на Пхукет — из 7 городов,

· в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — из 9 городов.

« Аэрофлот» продолжит выполнять прямые рейсы из Москвы в пункты ДФО — Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Анадырь, Якутск, Улан-Удэ, Благовещенск. Из Красноярска Группа «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы в Благовещенск, Мирный, Нерюнгри, Читу, Хабаровск, Владивосток. Авиакомпания «АйФлай» в рамках «мокрого» лизинга продолжит выполнять прямые рейсы из столицы в города Дальнего Востока.

В летнем расписании Группа «Аэрофлот» будет выполнять из аэропорта «Пулково» прямые рейсы по 53 маршрутам, из них 40 — внутренние.

Базовый перевозчик аэропорта Пулково авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы по 38 направлениям: в Москву (Шереметьево, Внуково), Архангельск, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кировск, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Пензу, Самару, Самарканд, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Ташкент, Тюмень, Уфу, Челябинск, Алматы, Анталью, Баку, Ереван, Стамбул.

«Аэрофлот» будет выполнять собственные рейсы из Северной столицы в Москву, Владивосток, Краснодар, Сочи, Анталью, Бангкок, Пхукет, Санья, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.

Программа полётов лоукостера «Победа» включает Москву (Шереметьево, Внуково), Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Киров, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Нижнекамск, Пермь, Самару, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Чебоксары, Челябинск.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено пресс-службой "АЭРОФЛОТА"