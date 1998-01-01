Глава Кубани: Восемь галечных пляжей Анапы должны открыться к началу сезона

Туроператоры надеются, что в ближайшее время будут открыты и песчаные пляжи курорта

Восемь галечных пляжей Анапы будут исключены из списка загрязненных, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

"В рамках исполнения поручений Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море было принято решение об исключении восьми галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" из опасной зоны.

При условии, что контрольные пробы воды и грунта и дальше будут соответствовать санитарным нормам, мы сможем открыть данные территории к курортному сезону", - написал он в своем канале в Max.

Открытие восьми галечных пляжей Анапы можно считать важным позитивным сигналом, считает член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Это отличная и давно ожидаемая новость. Фактически можно говорить о том, что процесс открытия пляжей начался – пусть пока с галечных. Следует учитывать, что открывающиеся сейчас галечные участки традиционно пользуются меньшим спросом у туристов.

Основная же часть туристической инфраструктуры – центральная часть Анапы, пляжи вдоль Пионерского проспекта, а также большинство здравниц – сосредоточены именно в зоне песчаных пляжей. Тем не менее, это важный позитивный сигнал для рынка", - сказал он журналистам, - сообщает «Интерфакс».



"По имеющейся информации, на ряде участков уже ведутся работы по замене вывезенного песка на новый, что позволяет рассчитывать на их готовность к сезону.

Мы рассчитываем, что в ближайшее время будут открыты и песчаные пляжи, поскольку именно они формируют ключевую ценность Анапы как семейного и детского курорта", - добавил он.



Г-н Ромашкин заметил, что у его компании динамика бронирований Анапы сейчас рекордная – рост составил 35-40% год к году. Отчасти это связано с эффектом низкой базы прошлого года, когда на фоне разлива мазута спрос был существенно снижен.

Напомним, что Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 февраля заявила, что пляжи Анапы, несмотря на огромную работу по очистке, пока не готовы к открытию для детского отдыха, но ситуация может измениться к началу летнего сезона.

