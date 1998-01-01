Эксперты: «Будущее — за сервисами, способными «читать мысли» туриста»

Возможности для роста самостоятельного туризма в России обсудили в ходе деловой сессии на MITT-2026

В рамках деловой программы прошедшей на минувшей неделе выставки MITT-2026 прошла панельная сессия «Самостоятельный туризм: ставка на рост».

Эксперты ведущих тревел-платформ и отраслевые аналитики обсудили, как изменился рынок после событий на Ближнем Востоке, почему цифровые сервисы становятся ключевой инфраструктурой для путешествий и как конкурентная среда помогает развитию регионов.

Модератором выступил Александр Брагин, директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

Участие приняли представители Т-Банка, Tutu, «Авито Путешествий», «Яндекс Путешествий», Роскачества, а также отраслевой эксперт, основатель проекта «Опытный отельер» Татьяна Антоненко.

Участники сошлись во мнении, что туристический рынок уже ощутил последствия ближневосточного кризиса. По словам спикеров, люди начали переориентироваться на другие направления: в топе — Турция, Египет, Таиланд, растет интерес к Китаю.

При этом массовой сдачи билетов не происходит — туристы скорее ждут и ищут альтернативы.

Россия в этой ситуации становится «островком стабильности»: за последние 10 дней доля бронирований внутри страны выросла на 7 процентных пунктов.

Эксперты заявили, что туристы, планировавшие пляжный отдых в Дубае, вряд ли поедут в Сочи. Скорее они будут искать другие форматы — агротуризм, фестивали, поездки в малые города, глэмпинги.

Этот тренд набирал обороты еще в прошлом сезоне и теперь получит дополнительный импульс.

Отдельный блок сессии был посвящен роли онлайн-платформ в развитии внутреннего туризма. По данным опросов, 80% россиян планируют поездки самостоятельно, и 60% из них делают это с помощью агрегаторов.

Главный барьер, который мешает людям ездить по России, — нехватка информации. Многие просто не знают, что можно посмотреть в том или ином регионе.

Агрегаторы решают эту проблему через медийные проекты, журналы, календари событий и коллаборации с блогерами. Например, проект «Медиаразведка» собирает миллионные охваты, показывая туристам новые направления.

Кроме того, платформы помогают отельерам — от небольших хостов до крупных объектов — получать доступ к многомиллионной аудитории, автоматизировать бронирования, анализировать спрос и предлагать гибкие условия.

Игорь Сивец (Tutu) подчеркнул, что отель сам по себе редко становится мотивом для поездки — первичный интерес создают события, природа, культурные объекты.

Задача агрегаторов — сформировать этот интерес, а затем обеспечить безопасный и удобный выбор жилья с прозрачными отзывами и гарантиями.

Одна из ключевых тем дискуссии — доверие к онлайн-сервисам. По данным Роскачества, треть потребителей считают критически важными условия отмены бронирования и скорость работы службы поддержки. Люди хотят быть уверены, что в случае проблем их не оставят один на один с незнакомым отелем.

Платформы инвестируют в это миллионы: только одна из компаний потратила за прошлый год 170 млн рублей на помощь пользователям в сложных ситуациях.

Участники отметили, что российский рынок тревел-услуг оказался в уникальной ситуации: после ухода западных игроков здесь сформировалась плотная конкурентная среда без монополии.

Это вынуждает компании постоянно улучшать сервис, внедрять новые технологии и бороться за внимание клиента. В выигрыше остается потребитель, получающий лучшие цены, удобные инструменты и широкий выбор.

В заключение спикеры сошлись во мнении, что будущее — за сервисами, способными не просто предлагать фильтры, а «читать мысли» пользователя, подбирая идеальные варианты под его запросы и бюджет.

И главная задача отрасли — сделать путешествия по России доступными, безопасными и эмоционально насыщенными.

/TOURBUS.RU

Фото: ТВ