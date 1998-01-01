Новости Илья Уманский: Бронирование отелей в целом по России снизилось, но на черноморских курортах - заметный рост Президент РСТ рассказал о прогнозах на летний сезон в России в ходе прошедшей сегодня пресс-конференции

Бронирования отелей в России снизились на 3,8% с начала года, но на летний сезон снижение составляет меньше 1%, а на черноморских курортах наблюдается заметный рост, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс». "Начиная с 2022-2023 годов внутренний туризм активно рос. В прошлом году мы уже заметили некоторое замедление. С 1 января по сегодняшний день мы стали наблюдать отрицательную динамику. Мы в отраслевом сообществе относимся к этому как к естественной коррекции после бурного роста. Оно вызвано множеством факторов, и внутренних, и внешних", - сказал он на сегодняшней пресс-конференции в Москве.



По словам г-на Уманского, среди этих факторов – ограниченность номерного фонда в России и крепкий рубль, который удешевляет путешествия за рубеж и в некоторых случаях делает их дешевле, чем отдых в России. Кроме того, на внутренний туризм влияет общее замедление потребительского спроса.



"Но мы видим, что снижение в первую очередь коснулось так называемых "вторых" поездок по России. Есть первая поездка, основная, которую мы все с вами планируем заранее и готовимся к ней и всей семьей и раз в году отправляемся в отпуск, как правило, на море. А есть условно вторые поездки, когда на какие-то длинные выходные мы еще куда-то пытаемся отправиться. В период с января по март именно вторые поездки начали значительно проседать, демонстрируя нам общее снижение, которое составляет 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал президент РСТ.



По его словам, если брать только продажи отелей на летний сезон, снижение значительно меньше – менее 1%. А на курортах Черного моря наблюдается заметный рост. Так, в Краснодарском крае он составил 13,2%, Геленджике – 28,5%, Анапе – 20,7%, Сочи – 6,3%, а в Крыму в целом – 20,9%, а в Судаке и Евпатории – на 54 и 56% соответственно. Стоимость авиабилетов на внутренних авиамаршрутах выросла за последний год на 10,5%, а на зарубежных снизилась на 2%, сообщил также Илья Уманский "К сожалению, продолжаем фиксировать такое явление, что перевозка на внутренних рейсах, несмотря на более низкую стоимость относительно выездных направлений, в абсолютном выражении растет. А международные перелеты благодаря крепкому рублю показывают даже снижение стоимости. На внутренних рейсах рост стоимости составил 10,5%, а на международных мы зафиксировали сокращение на 2%", - рассказал он.

По данным РСТ, средняя стоимость авиабилета по России в 2025 году составила 22 994 рубля, а за рубеж – 53 339 рублей. "Средняя стоимость одних суток проживания в гостиницах по стране на лето составляет в этом году 13 526 руб., что на 6,5% больше прошлого года. При этом в категориях отелей 0-2* средняя стоимость подрастает на 5,8%, до 7 140 рублей. В категории 3* рост составил 8,2%, до 8 158 рублей, 4-5* рост всего 3,4%, до 13 428 рублей. Рост цен достаточно сдержанный и обусловлен в основном инфляцией. И впервые во многих регионах цены начинают снижаться", - сообщил также эесперт.



Г-н Уманский напомнил, что ценообразование в туризме динамическое и напрямую связано с наличием спроса. Те регионы, где наблюдается снижение туристического спроса, за исключением Краснодарского края и Крыма, показывают динамику по снижению цен в отелях по сравнению с прошлым годом.



"Регионы, где средние цены на размещение снизились в период с января по март, - это Астраханская область (-0,9%), Москва (-0,8%), Карачаево-черкесская область (-4,3%), Приморский край (-0,8%), Республика Дагестан (-7,6%), Республика Ингушетия (-10,2%), Республика Калмыкия (-10,5%), Республика Саха Якутия (-2,7%), Республика Тыва (-22%), Чеченская республика (-2,7%)", - заключил эксперт. /TOURBUS.RU Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия» Диаграмма: ТВ

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка