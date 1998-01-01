туристический бизнес
для профессионалов
19 марта
Илья Уманский: Бронирование отелей в целом по России снизилось, но на черноморских курортах - заметный рост
Президент РСТ рассказал о прогнозах на летний сезон в России в ходе прошедшей сегодня пресс-конференции
Бронирования отелей в России снизились на 3,8% с начала года, но на летний сезон снижение составляет меньше 1%, а на черноморских курортах наблюдается заметный рост, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс».
"Начиная с 2022-2023 годов внутренний туризм активно рос. В прошлом году мы уже заметили некоторое замедление. С 1 января по сегодняшний день мы стали наблюдать отрицательную динамику.
Мы в отраслевом сообществе относимся к этому как к естественной коррекции после бурного роста. Оно вызвано множеством факторов, и внутренних, и внешних", - сказал он на сегодняшней пресс-конференции в Москве.
В период с января по март именно вторые поездки начали значительно проседать, демонстрируя нам общее снижение, которое составляет 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал президент РСТ.
Стоимость авиабилетов на внутренних авиамаршрутах выросла за последний год на 10,5%, а на зарубежных снизилась на 2%, сообщил также Илья Уманский
"К сожалению, продолжаем фиксировать такое явление, что перевозка на внутренних рейсах, несмотря на более низкую стоимость относительно выездных направлений, в абсолютном выражении растет.
А международные перелеты благодаря крепкому рублю показывают даже снижение стоимости. На внутренних рейсах рост стоимости составил 10,5%, а на международных мы зафиксировали сокращение на 2%", - рассказал он.
"Средняя стоимость одних суток проживания в гостиницах по стране на лето составляет в этом году 13 526 руб., что на 6,5% больше прошлого года. При этом в категориях отелей 0-2* средняя стоимость подрастает на 5,8%, до 7 140 рублей. В категории 3* рост составил 8,2%, до 8 158 рублей, 4-5* рост всего 3,4%, до 13 428 рублей.
Рост цен достаточно сдержанный и обусловлен в основном инфляцией. И впервые во многих регионах цены начинают снижаться", - сообщил также эесперт.
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»
Диаграмма: ТВ
