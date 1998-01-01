Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
19 марта
Илья Уманский: Бронирование отелей в целом по России снизилось, но на черноморских курортах - заметный рост

Президент РСТ рассказал о прогнозах на летний сезон в России в ходе прошедшей сегодня пресс-конференции


 

Бронирования отелей в России снизились на 3,8% с начала года, но на летний сезон снижение составляет меньше 1%, а на черноморских курортах наблюдается заметный рост, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс».

"Начиная с 2022-2023 годов внутренний туризм активно рос. В прошлом году мы уже заметили некоторое замедление. С 1 января по сегодняшний день мы стали наблюдать отрицательную динамику.

Мы в отраслевом сообществе относимся к этому как к естественной коррекции после бурного роста. Оно вызвано множеством факторов, и внутренних, и внешних", - сказал он на сегодняшней пресс-конференции в Москве.

По словам г-на Уманского, среди этих факторов – ограниченность номерного фонда в России и крепкий рубль, который удешевляет путешествия за рубеж и в некоторых случаях делает их дешевле, чем отдых в России. Кроме того, на внутренний туризм влияет общее замедление потребительского спроса.

"Но мы видим, что снижение в первую очередь коснулось так называемых "вторых" поездок по России. Есть первая поездка, основная, которую мы все с вами планируем заранее и готовимся к ней и всей семьей и раз в году отправляемся в отпуск, как правило, на море. А есть условно вторые поездки, когда на какие-то длинные выходные мы еще куда-то пытаемся отправиться.

В период с января по март именно вторые поездки начали значительно проседать, демонстрируя нам общее снижение, которое составляет 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал президент РСТ.

По его словам, если брать только продажи отелей на летний сезон, снижение значительно меньше – менее 1%. А на курортах Черного моря наблюдается заметный рост. Так, в Краснодарском крае он составил 13,2%, Геленджике – 28,5%, Анапе – 20,7%, Сочи – 6,3%, а в Крыму в целом – 20,9%, а в Судаке и Евпатории – на 54 и 56% соответственно.

 

 Стоимость авиабилетов на внутренних авиамаршрутах выросла за последний год на 10,5%, а на зарубежных снизилась на 2%, сообщил также Илья Уманский

"К сожалению, продолжаем фиксировать такое явление, что перевозка на внутренних рейсах, несмотря на более низкую стоимость относительно выездных направлений, в абсолютном выражении растет.

А международные перелеты благодаря крепкому рублю показывают даже снижение стоимости. На внутренних рейсах рост стоимости составил 10,5%, а на международных мы зафиксировали сокращение на 2%", - рассказал он.
По данным РСТ, средняя стоимость авиабилета по России в 2025 году составила 22 994 рубля, а за рубеж – 53 339 рублей.

 

"Средняя стоимость одних суток проживания в гостиницах по стране на лето составляет в этом году 13 526 руб., что на 6,5% больше прошлого года. При этом в категориях отелей 0-2* средняя стоимость подрастает на 5,8%, до 7 140 рублей. В категории 3* рост составил 8,2%, до 8 158 рублей, 4-5* рост всего 3,4%, до 13 428 рублей.

Рост цен достаточно сдержанный и обусловлен в основном инфляцией. И впервые во многих регионах цены начинают снижаться", - сообщил также эесперт.

Г-н Уманский напомнил, что ценообразование в туризме динамическое и напрямую связано с наличием спроса. Те регионы, где наблюдается снижение туристического спроса, за исключением Краснодарского края и Крыма, показывают динамику по снижению цен в отелях по сравнению с прошлым годом.

"Регионы, где средние цены на размещение снизились в период с января по март, - это Астраханская область (-0,9%), Москва (-0,8%), Карачаево-черкесская область (-4,3%), Приморский край (-0,8%), Республика Дагестан (-7,6%), Республика Ингушетия (-10,2%), Республика Калмыкия (-10,5%), Республика Саха Якутия (-2,7%), Республика Тыва (-22%), Чеченская республика (-2,7%)", - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

 

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

Диаграмма: ТВ

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 