Новости Владимир Рубцов: Турецкие отели снижают цены, но авиаперелеты дорожают Гендиректор туроператора Fun&Sun рассказал о важных изменениях рынка на фоне войны на Ближнем Востоке

Туристы вместо стран Персидского залива выберут Египет, Турцию, Вьетнам и Китай, считает глава комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. "Выигрывают сейчас Вьетнам, Турция, Египет, Китай. Все остальное не имеет такого большого спроса. Таиланд и Шри-Ланка вряд ли много выиграют, так как главный фактор – цена. Для туристов привлекательны направления с более доступными ценами", - сказал он на пресс-конференции в столице, - сообщает «Интерфакс». По словам г-на Рубцова, только около 20% туристов компании, которые приобрели туры в страны Персидского залива, выбирают при аннуляциях возврат денег. Остальные предпочитают замену направления.



По его словам, ситуация затронула порядка 30-40 тыс. туристов компании. "На 28 февраля у нас было в ОАЭ 10,5 тыс. туристов. Сейчас мы полностью завершили их вывоз. На глубину ещё было забронировано тысяч 30-40. В основном, это, конечно, ОАЭ, остальные страны – это маленькие объемы", - добавил он.

По его оценке, суммарно по рынку число проданных туров в страны Персидского залива на глубину может достигать 100 тыс. Отельеры Турции между тем нижают цены для российского рынка, сообщил также Владимир Рубцов. "Европа после начала ближневосточного конфликта очень сильно сокращает свои объемы в Турции. И отельеры на сегодняшний день это видят и понимают, что летом сильно недополучат европейский рынок. И, конечно же, они должны компенсировать эти потери. На какой рынок они идут? Они идут к нам. Есть предложения по скидкам до 50%. Но я считаю, что эти скидки должны быть еще более массовыми", - сказал он на пресс-конференции. Г-н Рубцов добавил, что эта ситуация не затрагивает ту часть турецких отелей, которые были сконцентрированы на российском рынке. "Но порядка 80% отелей принимают европейских туристов, поэтому их эта ситуация затронула", - сказал он. Авиабилеты за рубеж подорожают на 5-7% из-за повышения цен на нефть, спрогнозировал также Владимир Рубцов. "В среднем из-за роста стоимости топлива повышение будет от 5 до 7% на авиабилете. Но влияет не только топливо, изменения курса рубля тоже отражаются на стоимости. Мы это повышение уже закладываем в стоимость туров", - сказал он на пресс-конференции. Г-н Рубцов уточнил, что изменение стоимости авиабилетов не отразится на уже проданных турах. "Если турист зафиксировал стоимость в валюте, он оплачивает по курсу на день оплаты, стоимость для него уже не меняется", - подчеркнул он. Туры по России бронируют через турагентства 11% туристов, за рубеж – 49%, при этом доля туроператоров на внутреннем рынке падает, а на зарубежных направлениях растет, сообщил также Владимир Рубцов. «Мы видим, что всё меньше и меньше во внутреннем туризме клиент идёт к турагентам или туроператорам. Потому что у него нет никаких серьёзных барьеров – языковых, валютных, сервисных, страховых. Мы дома, у нас одна валюта, у нас у всех есть карта, которой можно расплатиться, мы говорим все на одном языке. Мы прилетаем в любой город, можем вызвать такси, заказать доставку. И если я хочу отель в Сочи, я найду лучшую цену в интернете, забронирую и оплачу", - сказал он. Эксперт добавил, что бронирования подобных поездок все больше уходят в онлайн, к цифровым системам бронирования.

/TOURBUS.RU Фото: пресс-служба Fun&Sun

