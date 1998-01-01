|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
19 марта
Александр Осауленко: Туроператоры хотят получить из фондов «Турпомощи» около миллиарда рублей
Совокупные размеры фондов персональной ответственности сегодня превышают 6 млрд руб.
Туроператоры после 13 марта запросили из фондов персонально ответственности около миллиарда рублей для возвратов туристам, сбор заявлений от туркомпаний продолжается, сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко, которого сегодня цитирует «Интерфакс».
Как мы сообщали ранее, правительство РФ 12 марта разрешило туроператорам возвращать средства за отмененные туры на Ближний Восток из средств фондов персональной ответственности при ассоциации "Турпомощь", в которые туркомпании ежегодно отчисляют средства.
По словам г-на Осауленко, банкротств туроператоров можно не опасаться, так как предпринятые правительством меры должны стабилизировать рынок.
И благодаря тем мерам, которые регулятор, которые правительство Российской Федерации вместе с бизнесом предпринимает, они как раз и обеспечивают определённую стабильность, которая на сегодняшний день существует", - сказал г-н Осауленко на пресс-конференции в Москве.
И уже мы получили на сегодняшний день чуть более десятка заявлений, там цифра пока где-то приблизительно в районе чуть менее миллиарда запрашивается", - добавил он.
Есть такой эмоционально-психологический момент, когда турист, разгорячен всеми событиями: у него пропал тур, надо срочно в первую очередь вернуть деньги. Все это успокоится, и подавляющее большинство будут вступать в диалог с туроператором и турагентством, где они покупали тур. И в массе своей это будет замена, перенос тура, и так далее", - пояснил он.
Совокупные размеры фондов сегодня превышают 6 млрд, и это большие средства", - подчеркнул г-н Осауленко.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|