Александр Осауленко: Туроператоры хотят получить из фондов «Турпомощи» около миллиарда рублей

Туроператоры после 13 марта запросили из фондов персонально ответственности около миллиарда рублей для возвратов туристам, сбор заявлений от туркомпаний продолжается, сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

Как мы сообщали ранее, правительство РФ 12 марта разрешило туроператорам возвращать средства за отмененные туры на Ближний Восток из средств фондов персональной ответственности при ассоциации "Турпомощь", в которые туркомпании ежегодно отчисляют средства.

По словам г-на Осауленко, банкротств туроператоров можно не опасаться, так как предпринятые правительством меры должны стабилизировать рынок.

"Я сразу хочу сказать: нет, банкротств можно не бояться. Подобную ситуацию мы уже проходили, причем проходили не единожды.

И благодаря тем мерам, которые регулятор, которые правительство Российской Федерации вместе с бизнесом предпринимает, они как раз и обеспечивают определённую стабильность, которая на сегодняшний день существует", - сказал г-н Осауленко на пресс-конференции в Москве.



"Один из ключевых моментов – это постановление по открытию фонда персональной ответственности, которое вышло в пятницу.

И уже мы получили на сегодняшний день чуть более десятка заявлений, там цифра пока где-то приблизительно в районе чуть менее миллиарда запрашивается", - добавил он.



По словам главы "Турпомощи", не все операторы из 433, состоящих в ассоциации, воспользуются ФПО.

"Я думаю, что до 30%, может быть, чуть больше – это те операторы, которые будут обращаться с требованием по возможности вскрытия фонда персональной ответственности.

Есть такой эмоционально-психологический момент, когда турист, разгорячен всеми событиями: у него пропал тур, надо срочно в первую очередь вернуть деньги. Все это успокоится, и подавляющее большинство будут вступать в диалог с туроператором и турагентством, где они покупали тур. И в массе своей это будет замена, перенос тура, и так далее", - пояснил он.



Как отметил эксперт, уже накоплен опыт подобных обращений после массовой отмены туров во время пандемии коронавируса.

"Из тех заявлений, которые нам подают первоначально туроператоры, процентов 15-17 заявок доходит до того, чтобы реально турист захотел возврата денежных средств. Потому что, если человек настроился уже отдыхать, он всё равно будет отдыхать. И с туроператором, с туристической компанией, ему проще сегодня договариваться на предмет замены или переноса тура, чем взять назад деньги.

Совокупные размеры фондов сегодня превышают 6 млрд, и это большие средства", - подчеркнул г-н Осауленко.

/TOURBUS.RU