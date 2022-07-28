Статистика: Выдача шенгенских мультивиз россиянам сократилась на 90%

Аналитики АТОР проанализировали рост запросов на шенгенские визы и проблемы с их получением в этом году

С начала 2026 года туроператоры фиксируют рост количества обращений за шенгенскими визами в сравнении с первым кварталом 2025 года, - сообщает АТОР.

По данным PAC Group, в два раза увеличилось количество запросов на получение виз в Испанию и Францию, на 30–40% – в Италию, на 10% – в Грецию и Венгрию. В Space Travel общий прирост обращений за шенгенской визой с начала года оценивают в 20–25%. В TEZ Tour, который оказывает визовую поддержку по Греции, также подтверждают тенденцию к росту количества желающих обзавестись шенгенской визой.

Апрель и май традиционно были периодом повышенной визовой активности туристов: многие путешественники в эти месяцы стремились получить шенгенскую визу для летней поездки в Европу, напомнили в «Русском Экспрессе».

Многолетний тренд сохраняется и в 2026 году. Самые популярные страны для оформления шенгенских виз – Италия, Франция и Испания, констатируют туроператоры.

Сроки подачи документов в консульства этих стран разнятся. Запись для клиентов туроператоров в визовый центр Италии в Москве, обслуживаемый визовым оператором VMS, возможна уже на следующий день. Обычная запись – примерно на три недели вперед: сейчас есть слоты на вторую половину апреля. Сроки в регионах (визовый оператор Almaviva) составляют в среднем четыре-пять недель.

Сложнее обстоят дела с Испанией и Францией: слоты приходится буквально ловить, их разбирают за считанные часы.

В визовом центре Франции слотов на май почти не осталось, а ближайшая перспектива записи открывается лишь на июнь.

В визовом центре Испании после смены приоритетов в пользу частных лиц запись стала доступнее, однако открывается она накануне каждой половины месяца, рассказали в Space Travel.

Греция выглядит одной из самых стабильных: в TEZ TOUR, имеющем аккредитацию в греческом консульстве, сообщили, что слоты для записи в визовый центр в Москве доступны со второй половины апреля.

Также нет особых сложностей с визами Венгрии: записаться на подачу документов в Москве можно на конец марта.

Проблемной зоной неожиданно стала Швейцария: свободных слотов нет, а запись уходит на полтора месяца вперед. При этом, как отмечают эксперты, Швейцария остается непопулярным направлением из-за высокого количества отказов для тех, кто собирается в эту страну с туристическими целями.

Отдельно эксперты выделяют критическую ситуацию с Болгарией: по информации Space Travel, после закрытия консульства в Санкт-Петербурге в визовом центре в Москве возник ажиотаж: по состоянию на конец февраля была запись только на июль, и то только через ВИП-зал.

Самые длительные сроки рассмотрения визовых заявлений сохраняются у Италии и Франции. Итальянская виза оформляется в среднем месяц-полтора: на сайте московского визового центра по-прежнему висит предупреждение, что срок обработки запросов на выдачу виз превышает 40 дней с даты подачи документов. К числу стран с длительным ожиданием присоединилась и Франция, где сроки также выходят за рамки одного месяца.

Быстрее всего выдают шенген Греция и Венгрия. Греческая виза, по данным TEZ Tour, оформляется для их клиентов в Москве за 8–10 календарных дней. Венгрия также демонстрирует стабильные сроки: документы выходят за две-три недели. Сроки оформления испанской визы составляют примерно три недели.

На фоне ужесточения визовой политики европейских стран туроператоры фиксируют значительное сокращение выдачи многократных шенгенских виз российским туристам. В одной из компании назвали это падение «драматическим».

В январе – марте этого года в сравнении с первым кварталом 2025 года участники туристического рынка оценивают снижение количества выданных мультивиз не менее чем в 90%. Некоторые туроператоры практически не получали мультивиз для своих клиентов в текущем году.

Вместо многократных виз российским туристам в 50-60% случаев выдают двукратные визы – преимущественно под круизы. Например, такая практика есть у консульств Италии, Франции, Испании и Греции.

Кроме того, Франция, Италия и Венгрия могут поставить двукратную визу с длинным коридором для въезда тем заявителям, у кого за плечами хорошая визовая история и частые поездки в эти страны, отмечают эксперты ПАКС.

Но в большинстве случаев российским туристам, планирующим поездки в Европу, стоит ориентироваться преимущественно на однократные визы под сроки поездки, резюмируют туроператоры.

