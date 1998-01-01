Таиланд ждет в этом году рекордные два млн российских туристов

В Москве назвали лучших туроператоров, работающих на тайском направлении

17 марта в столичном отеле The Carlton Moscow состоялся приветственный вечер, организованный Туристическим управлением Таиланда (ТАТ) для российских туроператоров, профессионалов туристического бизнеса. Помимо презентации, на которой были представлены популярные, а также новые интересные направления и достопримечательности, мероприятие включало торжественную часть: награждение туроператоров, которые по итогам 2025 года отправили в Таиланд больше всего туристов.

Среди награжденных – компании "Библио Глобус", Anex, Fun&Sun, Pegas Touristik, "Интурист" и др.

В 2026 году эксперты рынка предложили российским туристам обратить внимание на немассовые курорты страны и оздоровительные туры, но и не забывать о самых популярных.

Открывая вечер, посол Таиланда в РФ u-y Сасиват Вонгсинсават отметил, что результаты плодотворного совместного труда российского и таиландского турбизнеса в наглядных данных статистики.

В первом квартале 2026 года Таиланд посетили более 600 тыс. российских туристов, что позволяет, по итогам года - рассчитывать на 2 млн. туристов.

«В 2025 году мы приняли почти 1,9 млн российских туристов, что стало рекордной цифрой за всю историю российского туризма в Таиланд, - подчеркнул г-н посол. - Россия заняла четвертое место по турпотоку среди иностранных рынков. И эти рекорды – не просто статистика, это говорит о том, что все больше россиян рассматривают Таиланд как безопасное направление, которое остается открытым для гостей из любого региона.

Также Таиланд стал для россиян популярным транзитным направлением для полетов в третьи страны».

«Российский рынок очень важен для Таиланда, - добавила Директор московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Канчана Синг-Удом. - Королевство продолжит радовать туристов интересными вариантами отдыха. Будут, как и прежде, проходить таиландские мероприятия и в Москве,

Так, летом, в саду «Эрмитаж» вновь запланирован ставший уже традиционным, фестиваль культуры Таиланда. В его рамках запланированы выступления творческих коллективов из разных провинций Таиланда, дегустации блюд национальной кухни и экзотических фруктов, мастер-классы по приготовлению популярных блюд и тайскому боксу, сеансы традиционного массажа.

Сегодня мы активно занимаемся продвижением новых направлений и превращением Таиланда во всесезонное направление с акцентом на семейный отдых, развлекательный, познавательный, оздоровительный. Туристические власти страны имеют желание знакомить туристов с разными образами, регионами Таиланда, расширять их познания о стране».

Особое внимание на мероприятии было уделено авиаперевозке. Представитель «Аэрофлота», выступая на мероприятии, рассказал, что в летнем сезоне будут представлены рейсы из Москвы и регионов на Пхукет и в Бангкок. Так, в летнем сезоне-2026 – на март- апрель запланировано до 13 рейсов в неделю; май – август – 5 рейсов в неделю; Сентябрь – октябрь – ежедневно.

Также, в летнем сезоне-2026 будут выполняться прямые рейсы национального перевозчика в Бангкок и Пхукет из Екатеринбурга, Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.

В целом, по сообщению представителя «Аэрофлота», в 2025 году перевозчик выполнил 5443 рейсов на Пхукет и в Бангкок. Было перевезено 1,5 млн пассажиров и в этом году авиакомпания планирует перевезти в Таиланд еще больше пассажиров.

В конце мероприятия Туристическое управление Таиланда наградило лучших туроператоров. Среди них -

Pegas Touristik - Лучший туроператор по всесезонным чартерным программам в Таиланд.

Fun&Sun -Лучший туроператор по семейному туризму в Таиланд.

Anex - Лучший туроператор по оздоровительному туризму в Таиланд.

Coral Travel - Лучший туроператор по семейному туризму в Таиланд.

«Русский Экспресс» - Лучший туроператор в премиальном сегменте.

Let's Fly (Группа компаний «Слетать.ру») - Новый активный игрок на тайском направлении.

«Интурист» - Лучший туроператор по оздоровительному туризму в Таиланд.

ПАКС -Л учший туроператор по продажам комбинированных туров в странах АСЕАН.

PAC Group - Лучший туроператор по романтическому туризму в Таиланд.

«Библио Глобус» - Туроператор, продавший наибольшее количество туров в Таиланд в 2025 году и др.

/TOURBUS.RU

Фото: https://www.gitmeklazim.com