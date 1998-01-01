Новости «АРТ-ТУР» вновь назвал самых спортивных и артистичных представителей турбизнеса 15 марта в столице прошли 26-ой ежегодный Международный Боулинг-ТУРнир для сотрудников турбизнеса и 10-й отраслевой турнир по караоке, неизменно организуемый туроператором «АРТ-ТУР»

15 марта в боулинг-клубе «Самокат» по традиции состоялся 26-ой ежегодный Международный Боулинг-ТУРнир для сотрудников турбизнеса, неизменно организуемый «АРТ-ТУР», а в находящемся этажом выше в одном из лучших караоке-клубов Москвы – в клубе «Джем», проходил уже в десятый раз отраслевой турнир по караоке. Турниры привлекли такое большое внимание, что в силу физического ограничения вместимости клубов, принимавших турниры, даже пришлось отказывать, не успевшим вовремя зарегистрироваться, коллегам. В итоге, мероприятие посетило более 400 гостей из Москвы, региональных центров России, представители крупных туристических сетей и отельных цепочек. В турнире по боулингу в этом году приняли участие 179 игроков, 139 из них сражались во взрослом турнире, а в детском мини-турнире приняло участие 40 детей. Несколько десятков исполнителей приняли участие и в турнире по караоке. Весь день гостей развлекал фокусник-иллюзионист, который начал проявлять свое мастерство еще при встрече гостей. Для взрослых и юных гостей весь день работал «Город мастеров», где каждый желающий мог изготовить для себя украшения из эпоксидной смолы, создать неповторимые изделия из проволоки и бусин, попробовать себя в декоре карандашей и ручек, а также смастерить своего собственного ловца снов и приготовить оригинальные настойки из ягод и специй. Детей занимали познавательными играми профессиональные аниматоры, а мастера по аквагриму разукрашивали их яркими композициями. Песенный турнир уже не в первый год судил Александр Пенкин – профессиональный музыкант, поэт-песенник, член жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» и автор хитов многих российских звёзд. По его итогам победителем стала Подымова Юлия, которая получила в подарок поездку на Мальдивы в отель JA MANAFARU и в Дубай - в отель JUMEIRAH AL NASEEM. Второе место и поездка в отель LUX* SOUTH ARI ATOLL (Мальдивы), а также в JUMEIRAH AL QASR (ОАЭ) у Мамедова Вагифа (ИП Ахундова Р.). Третье место у Рукосуева Дмитрия, он получил ваучеры в отель SANTANI WELLNESS RESORT & SPA (Шри-Ланка) и в JUMEIRAH MINA AL SALAM (ОАЭ). Приз зрительских симпатий - ночи в отеле JUMEIRAH BALI (Индонезия) - у Куликовой Анны. И особой номинацией была отмечена Евгения Майер, которая получила ваучер от отеля HILTON SALWA BEACH RESORT & VILLAS. Также участники караоке-турнира получили подарочные сертификаты от караоке-клуба «Джем». Спонсором детского мини-турнира по боулингу в этом году выступила сеть отелей RIXOS. Все детишки получили от них памятные настольные игры и набор сладостей. Мини-турнир прошел при поддержке отелей RIXOS THE PALM (ОАЭ), CENTARA GRAND LAGOON (Мальдиы), NIVA VELASSARU (Мальдивы), EMIRATES PALACE MANDARIN ORIENTAL (ОАЭ), NIVA KURAMATHI (Мальдивы), MANDARIN ORIENTAL JUMEIRA DUBAI (ОАЭ). Роскошные призы от спонсоров получили Три победителя турнира: бронзовая медаль у Гавриловой Евы («Конси Тревел»), серебро завоевала Йылмаз Дарья («ВТА Смарт»), а золото – Достовалов Кирилл («ЯрОблТур»). В этом году в финал взрослого турнира было нелегко пробиться – только 24 лучших игрока по итогам квалификации (из 139!) сразились в финале. Все финалисты получили подарочные сертификаты от клуба «Самокат». Те, кто занял места с 9 по 24 по итогам финального тура, получили также памятные подарки от «АРТ-ТУР». Участники, занявшие места с 4-го по 8-е: Панарин Андрей, Ковалев Максим, Арутюнов Дмитрий, Байдык Юрий, Матвеева Татьяна получили ваучеры на проживание в отелях RAFFLES THE PALM (ОАЭ), ANANTARA MINA RAS AL KHAIMAH RESORT (ОАЭ), FAIRMONT AJMAN (ОАЭ), ERTH (ОАЭ), KEMPINSKI HOTEL MUSCAT вместе с трансфером и сити-туром с русскоговорящим гидом от MUSCAT ORIENT. Лучший женский результат в одной игре показала Ольга Кузьмина (177 кегель), а лучший мужской – Игорь Кадкин (210 кегель). Они получили в подарок ваучеры от отелей ATLANTIS THE PALM (ОАЭ) и PARK HYATT MALDIVES (Мальдивы) Спонсорами бронзового призёра в этом году стали отели SIRRU FEN FUSHI (Мальдивы) и JUMEIRAH DAR AL MASYAF (ОАЭ). Призы достались Кузьминой Ольге. Второе место и путешествие в FURAVERI ISLAND RESORT & SPA (Мальдивы) и JUMEIRAH MARSA AL ARAB (ОАЭ) у Кадкина Игоря. Победу в турнире в честной и бескомпромиссной борьбе одержал Леонид Голенков. Он получил в подарок ваучеры на проживание в отелях JUMEIRAH BURJ AL ARAB (ОАЭ) и целых 7 ночей на Мальдивах в отелях NH COLLECTION MALDIVES REETHI RESORT, NH COLLECTION MALDIVES HAVODDA RESORT и NIYAMA PRIVATE ISLANDS. От лица организаторов желаем всем удачных сезонов, крепкого здоровья, музыкального настроения и спортивных побед! Туроператор «АРТ-ТУР» сердечно благодарит за поддержку наших партнеров озвученных выше, а также отели REGNUM, SUN SIYAM RESORTS, FINOLHU, A SEASIDE COLLECTION RESORT, ROBINSON CLUB, OUTRIGGER, MACHCHAFUSHI ISLAND RESORT & SPA MALDIVES. До новых встреч на наших боулинг и караоке-ТУРнирах!





