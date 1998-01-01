The Phuket News: Одна российская туристка погибла и семеро пострадали в результате аварии микроавтобуса на Пхукете

Одна гражданка России погибла, еще 11 человек получили ранения в результате аварии, в которую попал микроавтобус, перевозивший туристов с тайского острова Пхукет на Симиланские острова, сообщает сегодня издание The Phuket News

"Смерть одной женщины была подтверждена на месте происшествия, 11 других пассажиров получили ранения", - пишет издание.

Пострадавшие госпитализированы. Спасательным службам пришлось вырезать нескольких пассажиров из покорёженного ударом автобуса.

Как заявили в полиции, инцидент произошел в 4 утра (00:00 по мск) среды. В микроавтобусе находились 12 туристов из России.

По словам водителя, причиной аварии стало резкое торможение ехавшего впереди грузовика.

Туристы, которые находились в попавшем в среду ДТП на тайском Пхукете автобусе, приобрели эту экскурсию самостоятельно у местного турагентства, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Автобус, по данным АТОР, не был заказан каким-либо из российских туроператоров, экскурсия проводилась местным "уличным агентством", - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже не первое происшествие за последние дни в Таиланде, в котором пострадали российские туристы.

Так, 10 марта пикап с лодкой на прицепе протаранил массажный салон на Пхукете, пострадали 6 человек, среди них были россияне, сообщила ранее газета The Thiger.

"Авария произошла в районе Патонга. Водитель пикапа с лодкой на прицепе не справился с управлением: сначала повредил припаркованные тук-тук и мотоциклы, а затем врезался в фасад здания, в котором находился массажный салон.

В результате инцидента пострадали шесть человек", - cообщило издание.



Как отмечает газета, пятеро пострадавших отделались легкими травмами, один человек госпитализирован в критическом состоянии. Все пострадавшие находятся в больнице Патонга.

По данным полиции, причиной аварии стало превышение скорости в условиях буксировки другого транспортного средства.

В соцсетях сообщается, что среди пострадавших - минимум трое российских туристов.

