Азербайджан: История, оздоровление, горные лыжи и гастрономия

Бюро по туризму Азербайджана презентовало в Москве богатые туристические возможности соседней страны

В столичном отеле The Carlton Moscow состоялся воркшоп, в котором приняли участие 13 представителей туристической индустрии Азербайджана, включая ведущие отели, туристические агентства, туристический комплекс Шахдаг, а также национального авиаперевозчика AZAL.

Мероприятие посетило около 140 туроператоров и туристических агентств из России, заинтересованных в развитии сотрудничества и расширении туристического потока между странами.

Открывая торжественную часть мероприятия, посол страны г-н Рахман Мустафаев отметил, что пока Азербайджан отстает от таких ведущих мировых центров, как Италия, Греция, Франция, Испания, Турция, но, как показывает практика, этот разрыв постепенно сокращается: «Мы активно работаем над развитием нашей инфраструктуры, включая отели, региональные маршруты и сферу туристических услуг. РФ является одной из приоритетных стран для продвижения Азербайджана как туристического направления и данное мероприятие - важная площадка для налаживания взаимодействия с туристическими компаниями что, в свою очередь, будет способствовать увеличению потока туристов из России в Азербайджан.

В 2026 году мы продолжим укреплять сотрудничество в разных отраслях экономики, в том числе, конечно, и в туризме».

На встрече состоялась презентация ключевых туристических продуктов Азербайджана, включая объекты культурного туризма, гастрономические маршруты, санаторно-курортные базы, а также возможности для делового и событийного туризма.

Были приведены и цифры статистики, - так, в прошлом году российский турпоток в Азербайджан составил 615 тыс. визитов, что на 18% меньше в годовом выражении.

Текущий год, по мнению спикеров, имеет все шансы стать более успешным. Так, уже в январе 2026 года турпоток из России подрос на 7% год к году и составил почти 43 тыс. визитов.

Директор представительства Бюро по туризму Азербайджана в РФ Джалал Исмаилов провел небольшой экскурс по наиболее интересным и посещаемым местам Азербайджана. Так, центральной точкой посещения для туриста, конечно, всегда была и остаётся внесённая в список культурного наследия ЮНЕСКО столица Баку.

В целом, Азербайджан привлекает россиян богатой экскурсионной составляющей, различными возможностями отдыха. Большой популярностью пользуются оздоровительные туры в Нафталан, Галааты, Ленкорань, винные туры в Шемахы, Исмаиллы, Габалу, горнолыжные туры в Шахдаг и, конечно же, гастрономические туры.

В настоящее время между разными городами России и Азербайджаном выполняется 50 рейсов в день.

На маршрутах работают в том числе «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», S7, Azerbaijan Airlines. Помимо прямых рейсов россияне активно пользуются стыковочными рейсами через Азербайджан.

