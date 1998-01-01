18 марта
Эксперты: «Мы упаковываем культурный код территории так, чтобы у гостя остался её вкус»
Cессия «Курорт больших смыслов: как оцифровать культурный код территории» прошла в рамках международной выставки MITT-2026
В рамках деловой программы прошедшей на минувшей неделе в Москве международной выставки MITT-2026 cостоялась сессия «Курорт больших смыслов: как оцифровать культурный код территории».
Эксперты сферы девелопмента, виноделия, архитектуры и гастрономии на конкретных примерах показали, как работа со смыслами и культурным контекстом превращается в реальный экономический результат: рост продаж, увеличение среднего чека и возвратность туристов.
Модератором сессии выступила искусствовед, основатель школы современного искусства HackArt Александра Плотникова.
Представители «Мантера-Групп» и Кавказ.РФ рассказали, как развивают курорты за пределами горнолыжного сезона. В Красную Поляну лишь 20% гостей приезжают ради катания на склонах — остальные ищут развлечения, комфорт и новые впечатления. Поэтому вызов для управляющей компании — создать инфраструктуру, интересную для всей семьи.
В Архызе ставку делают на научно-познавательный туризм: здесь находится крупнейший радиотелескоп Северного полушария и древние аланские храмы.
Экскурсии в обсерваторию и к историческим памятникам помогают продлить пребывание гостей и мотивируют их возвращаться.
Исполнительный директор корпорации Кавказ.РФ Хасан Тимижев анонсировал развитие в Северной Осетии арт-курорта «Мамисон», который был открыт в марте 2025 года. Это первый курорт в России, где горнолыжный отдых соседствует с творчеством и современным искусством.
На территории появятся арт-отель, резиденции для художников и скульпторов, а также площадки для фестивалей. Первый арт-фестиваль уже собрал более 2,5 тысячи гостей. «Это курорт не только для любителей горных лыж, но и для тех, кто хочет прикоснуться к прекрасному», — подчеркнул г-н Тимижев.
Директор по маркетингу «Дербент-вино» Юлия Обухова поделилась опытом проведения фестиваля современного искусства «Нарма», проекта «Завода культуры». Мероприятие, которое начиналось как камерное в 2023 году, за два года выросло: в 2025 году фестиваль собрал более 15 артистов со всей России на восьми площадках, включая крепость Нарын-Кала.
«Это не про быстрые деньги, а про длительную работу с лояльностью и формирование бренда территории», — отметила г-жа Обухова. Фестиваль помогает привлекать новую аудиторию и возвращать тех, кто уже однажды побывал в регионе.
Мария Николаева, основатель бюро MADArchitects, представила опыт интеграции современного искусства в пространство пятизвездочного отеля Sirius в Сочи. Арт-объекты здесь не имеют табличек с авторами — они становятся естественным фоном для отдыха, частью гармоничной среды.
При этом отель участвует в выставках, например, в Третьяковской галерее, и привлекает гостей на свои события, такие как бал, который стал магнитом для гостей в низкий сезон.
Концепт-шеф Иван Дубков, основатель гастростудии Applied Ingredients, объяснил, почему современная локальная кухня — это не про экзотику, а про осмысленную интеграцию местных продуктов в привычный для гостя контекст.
На примере ужина для Кавказ.РФ он показал, как традиционные осетинские блюда можно подать так, чтобы они были понятны и интересны городскому жителю, но при этом сохраняли связь с территорией.
«Мы упаковываем культурный код территории в блюдо так, чтобы у гостя остался её вкус», — резюмировал г-н Дубков.
Участники сошлись во мнении, что работа с культурным кодом — это не просто тиражирование клише, а искренний диалог. Чтобы создать подлинный продукт, нужно исследовать место, говорить с местными жителями, чувствовать природу и узнавать историю. И только затем — интерпретировать это через архитектуру, еду, искусство или событие.
Такой подход, по словам экспертов, не только формирует лояльность, но и становится реальным драйвером «экономики впечатлений».
/TOURBUS.RU
Фото: ТБ
