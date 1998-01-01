17 марта
“Яндекс Путешествия": В этом году россияне стали на 45% чаще путешествовать компаниями
Аналитики представили подробное исследование данных по бронированиям в российских отелях, санаториях и апартаментах в период с 1 января по 28 февраля
В начале 2026 года количество бронирований объектов размещений компаниями трёх и более взрослых выросло на 45%, показывают данные” Яндекс Путешествий”. Большая часть поездок (93%) приходится на внутренние направления, при этом пользователи сервиса активно выбирают санаторно-курортный отдых, объекты с удобствами для совместного проживания и короткие поездки на выходные.
Пользователи сервиса стали чаще бронировать отели и апартаменты как в крупных туристических центрах, так и в регионах Центральной России и Поволжья. Наибольший рост бронирований год к году зафиксирован в Ростовской области (+64%), Москве и Московской области (+57%) и Республике Татарстан (+52%).
При этом 17% пользователей сервиса бронируют отели и апартаменты внутри своего региона, а 6% — в своём городе, что говорит о популярности коротких поездок рядом с домом.
Компании почти с одинаковой частотностью выбирают гостиницы (52%) и апартаменты (48%). Среди гостиниц лидируют трёхзвездочные (33%) и четырёхзвёздочные (30%).
Бронирования санаториев компаниями выросли на 37% год к году. Лидеры по популярности — Краснодарский край (37%), Москва и Московская область (21%), Ставропольский край (13%).
Компании активно выбирают отели с парковкой (78% от общего числа бронирований), парками или зелёными зонами рядом (47%) и ресторанами поблизости (65%).
Чаще всего бронирования компаниями совершают жители Москвы и Московской области — на них приходится 26% от всех совершённых заказов. Еще 8% приходится на путешественников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и также 8% на путешественников из Краснодарского края.
В начале 2026 года число бронирований отелей и апартаментов компаниями из трёх и более взрослых увеличилось на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Пользователи сервиса стали заметно чаще выбирать как крупнейшие туристические центры, так и регионы Центральной России и Поволжья.
Наибольший рост числа бронирований год к году зафиксирован в Ростовской области (+64%), Москве и Московской области (+57%) и Республике Татарстан (+52%).Наиболее популярные категории размещения
При путешествиях компаниями из трёх и более взрослых почти одинаково часто выбирают гостиницы и апартаменты — на них приходится 52% и 48% бронирований соответственно, в то время как в 2025 году это соотношения было 60% и 40% соответственно.
Средняя стоимость ночи в гостиницах составляет 9 500 рублей, в апартаментах — 10 310 рублей.
Оба формата размещения находятся в одном ценовом диапазоне, поэтому путешественники зачастую рассматривают их как альтернативные варианты при выборе жилья.
Среди гостиниц наибольшей популярностью пользуются отели среднего ценового сегмента: трёхзвездочные (33% от общего числа бронирований, средняя цена — 7 220 рублей за ночь) и четырёхзвёздочные (30%, 13 160 рублей).
При этом 17% от всех бронирований совершается путешественниками внутри своего региона, 6% — в своем городе. Такая доля локальных бронирований может быть связана с популярностью коротких поездок на выходные.
Компании из трёх и более взрослых стали заметно чаще выбирать проживание в санаториях: число таких бронирований выросло на 37% год к году. Средняя стоимость ночи в 2026 году составляет 14 930 рублей. При этом более половины пользователей (54%) выбирают размещение с полным пансионом — средняя цена за ночь около 15 000 рублей. Еще 21% выбирают тарифы с включенным завтраком (14 890 рублей).
Наиболее популярными регионами для такого отдыха стали Краснодарский край (37% от общего числа бронирований), Москва и Московская область (21%), Ставропольский край (13%) и Кемеровская область (4%). При этом значительная часть путешественников отправляется в санатории из близлежащих регионов: 21% бронирований приходится на жителей Москвы и Московской области, 15% — Краснодарского края и 4% — Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Такое распределение может говорить о том, что компании часто выбирают санаторный отдых внутри своего региона или на относительно небольшом расстоянии от дома.
Наибольший поток туристов формируют жители крупных городов. На Москву и Московскую область приходится 26% всех бронирований отелей и апартаментов, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 8%, на Краснодарский край — также 8%.
В исследовании аналитики опирались на обезличенные данные по совершенным бронирования в отелях, апартаментах и другом туристическом жилье за с 1 января по 28 февраля 2026 года.
Для анализа динамики показатели сравнили с аналогичным периодом 2025 года.
/TOURBUS.RU
