Air Serbia впервые начнет выполнять рейсы из Белграда в Нижний Новгород

Авиакомпания Air Serbia с 19 мая начнет выполнять рейсы из Белграда в Нижний Новгород, сообщает нижегородский аэропорт.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A319.

Планируется, что полеты из Нижнего Новгорода в столицу Сербии будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам в 19:30, прибытие в Белград - в 22:30, а также субботам - вылет из Нижнего Новгорода в 0:30, прибытие в Белград - 3:30.

В настоящее время прямые рейсы в Белград из Нижнего Новгорода не выполняются.

Qatar Airways возобновляет рейсы из Дохи в Москву

Авиакомпания Qatar Airways возобновляет ежедневные рейсы из столицы Катара Дохи в Москву, сообщает в понедельник посольство РФ в Катаре.

"С 18 марта также будут выполняться рейсы по ряду других направлений.

Решение принято авиакомпанией после тщательной оценки нынешней обстановки в регионе", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, аэропорты Дубая к 13 марта восстановили пассажиропоток до 44% от показателей до начала конфликта между США, Израилем и Ираном 28 февраля.

«Аэрофлот» с 25 апреля открывает рейсы из Краснодара в Анталью

«Аэрофлот» с 25 апреля открывает регулярные прямые рейсы из Краснодара в Анталью. На первоначальном этапе полёты будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

С конца мая частота рейсов на популярный курорт Турции увеличится до ежедневной.

На воздушной линии между Краснодаром и Антальей будут задействованы комфортабельные лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: Бизнес и Эконом.

Аэрофлот возобновил воздушное сообщение с Краснодаром в сентябре 2025 года.

В текущем сезонном расписании Аэрофлот выполняет прямые рейсы из столицы Кубани в семи городов России (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Казань и Новосибирск) и 4 города зарубежья (Ереван, Стамбул, Хургада, Шарм-эль-Шейх).

Фото: официальный сайт www.airserbia.com/ru