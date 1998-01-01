Туроператоры: отсутствие в «белых списках» оставляет туристов без защиты в кризисных ситуациях

В условиях ограничений интернета турист рискует остаться один на один со своей проблемой

Как сообщает сегодня пресс-служба АТОР, профессиональное туристическое сообщество бьет тревогу: в условиях ограничений интернета турист рискует остаться один на один со своей проблемой. Причина банальна – туроператоров до сих пор нет в «белом списке» Минцифры.

Ситуация на Ближнем Востоке наглядно показала, что такое «турбулентность» в прямом эфире, - считают эксперты АТОР.

Как отмечают участники рынка, объем взаимодействия с туристами вырос в десятки раз. Тысячи путешественников находились в пути на разных этапах: кто-то застрял в транзитной зоне, кто-то срочно искал отель, кому-то нужны были альтернативные билеты.

«Если туроператор выпадает из доступного поля, турист просто не сможет оперативно решить вопрос. По телефону экстренные вопросы решить можно, но, когда дело касается документов, посадочных талонов или ваучеров, нужен личный кабинет.

А если интернет заблокирован, а сайт компании не в «белом списке» у туристов начинаются проблемы», – считает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Тема вхождения в «белый список» не нова. Еще в сентябре 2025 года участники рынка заявляли о желании быть включенными в него. Сегодня в перечень ресурсов, доступ к которым сохраняется даже при ограничениях мобильного интернета, из туристических сервисов вошли РЖД, «Аэрофлот», «Победа», сервис планирования поездок «Туту», карты и навигатор 2ГИС, «Гранд-сервис-экспресс», а также сервисы Яндекса.

«А вот туроператоров, которые, по сути, гарантируют безопасность жизни и здоровья туристов, платят налоги от совокупного туристического продукта и обеспечивают работой десятки тысяч турагентов, туда до сих пор не включили», – подчеркивает г-н Мурадян.

Проблема коснулась не только выездного туризма. В начале марта, к примеру, центр Москвы уже столкнулся с перебоями мобильного интернета.

Правда и сервисы из «белого списка» в эти дни практически не загружались (вероятно, еще тестируют систему).

Официально это объясняли «соображениями безопасности», но для бизнеса это обернулось серьезными проблемами с коммуникацией.

Статистика неумолима: у того же туроператора «Дельфин» около половины бронирований проходит через мобильные устройства. Это огромный пласт клиентов, которые привыкли управлять своими поездками со смартфона.

В профессиональном сообществе решили не откладывать вопрос в долгий ящик.

«В апреле планируем снова активизироваться, – делится планами вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. – Будем стучаться либо через Минэкономразвития, либо через московские власти в Минцифры. Хотим для начала добиться прозрачности: пусть разъяснят процедуру. А там уже решим, по какому пути двигаться».

Решение о включении в «белый список» принимается Минцифры, в первую очередь, на основе предложений от федеральных или региональных органов власти, либо отраслевых регуляторов.

Критерии отбора – значимость ресурса для пользователей и соответствие требованиям безопасности. И этим критериям туроператоры точно соответствуют, уверены в АТОР.

