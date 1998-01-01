17 марта
"Жемчужина Африки" усиливает присутствие на российском туррынке
Масштабный воркшоп Уганды прошел в столичном отеле The Carlton Moscow

 

В этом году Республика Уганда, благодаря расширенному стенду на выставке MITT 2026, значительно усилила свое присутствие на российском туристическом рынке.

Национальный стенд Уганды с участием более 20 ведущих угандийских туроператоров, сафари-компаний, гостиничных брендов, культурных и приключенческих туризм - провайдеров, стал самым масштабным за все проведение MITT в России, подчеркивая стремление страны расширять туристические, деловые и культурные связи с Россией.

 

13 марта в The Carlton Moscow акже прошел масштабный воркшоп Уганды, в котором приняли участие 18 представителей туриндустрии региона (AVENTS SAFARIS, BANTU AFRICA TRAVEL, EMBURARA SAFARIS / LODGES, EXCLUSIVE UGANDA SAFARIS и др.) Собравшееся туроператоры, представители турбизнеса смогли узнать все об этом уникальном направлении буквально от первых лиц.

 

Так, открывая мероприятие, посол Уганды в РФ г-н Мозес Каваалууко Кизиге отметил, что активное участие в туристической повестке России подтверждает долгосрочную заинтересованность Уганды в российском рынке. Также он выразил уверенность в возможности прямого авиасообщения с Россией.

Уточнив, что в прошлом авиарейсы между Москвой и Угандой выполнялись и он оптимистичен по поводу их возобновления в ближайшее время.

 

«Уганда, известная во всём мире как «Жемчужина Африки», с удовольствием готова продемонстрировать свои уникальные туристические возможности и сегодня мы приглашаем российских партнёров и путешественников открыть для себя всю красоту, гостеприимство и уникальные природные богатства нашей страны.

 

Данное мероприятие – отличный шанс встретиться с ведущими туроператорами и поставщиками туристических услуг Уганды, провести B2B-встречи и установить партнёрские отношения, узнать о новых сафари-продуктах, культурных и приключенческих маршрутах и получить актуальную информацию по логистике путешествий», - отметил посол.

 

По мнению экспертов принимающей стороны, турист из России значительно помолодел.

«К нам активно едет молодёжь, которая хорошо знает возможности нашей страны и понимает, какие возможности перед ними открываются, - отметила директор по продажам туркомпании Crystal Safaris Барбара Барука.

– У нас - самая молодая часть населения в мире: 77 % жителей страны моложе 25 лет. И для молодежи у нас много предложений - активностей для любителей природы, дикой фауны и аутентичных путешествий, в том числе к горным гориллам.

А вечером - активная ночная жизнь. Наша столица Кампала — город, который никогда не спит, туристов ждут многочисленные рестораны, бары и ночные клубы».

/TOURBUS.RU

 

Фото: ТВ

 


