Елена Белоусова: «Нейросети позволяют создать шедевр за пару минут»

Руководитель рекламного агентства Travel Marketing поделилась практикой использования искусственного интеллекта в рамках выставки MITT 2026

В рамках прошедшей на минувшей неделе в столице международной выставки MITT 2026 состоялась сессия Елены Белоусовой, руководителя рекламного агентства Travel Marketing. Эксперт с 20-летним опытом в туризме поделилась практическими приемами использования искусственного интеллекта в продвижении и соцсетях.

Главный посыл: нейросети не заменяют человека, но освобождают время для творчества и стратегии.

Спикер предостерегла от копирования постов, сгенерированных «в лоб»: авторский стиль все равно читается. Гораздо эффективнее научить нейросеть писать в вашей манере, загрузив массив собственных текстов — для этого подойдут ChatGPT или Claude. Самый любимый инструмент эксперта — приложение wisprflow.ai: оно дословно расшифровывает надиктованный текст, идеально расставляя знаки препинания.

Пост в Telegram готов за 5–10 минут вместе с редактурой.

Для «личных» снимков в разных локациях Елена Белоусова рекомендует Ideogram.ai (бесплатно): загружаете свое фото, пишете промт — и получаете «нейрофотосессию».

Для генерации изображений по описанию пригодятся Manus AI, Kandinsky 3.5, Midjourney (платный). Важно: перед коммерческим использованием необходимо проверять лицензию.

Инфографику, сравнительные таблицы и даже карусели можно создавать за минуты. ChatGPT отлично справился с задачей сравнить способы создания каналов в Max.

А сервис chatplace.io по ТЗ превращает текст в готовую карусель, экономя часы работы дизайнера.

Для монтажа спикер советует Qling.ai — он удаляет все слова-паразиты, паузы, оговорки за пару секунд.

Если нужен короткий ролик с «говорящей головой», но нет времени на съемку, выручает Heygen.com — цифровой аватар, записанный однажды, читает любой текст.

Для генерации видео из текста можно использовать Sora или Kling AI.

Создать лендинг по текстовому описанию помогает Genspark.ai. Эксперт продемонстрировала, как за пару минут был собран сайт с фиолетовым дизайном.

Для презентаций идеальна Gamma.app: «Шедевр за пару минут», — оценила приложение спикер.

Для аналитики и систематизации данных Елена рекомендует Gemini (создание таблиц), YandexGPT (выжимки из видео).

Perplexity Pro способен проанализировать отчеты по рекламе и выявить лучшие паттерны — этот кейс спикер продемонстрировала на примере восьми клиентов.

Особенно спикер рекомендовала сервис NotebookLM: «Вы загружаете все презентации и заметки с конференции, а затем задаете нейросети вопросы — она отвечает, опираясь только на этот материал. Это реально персональный коучинг».

В заключение Елена призвала не бояться пробовать применять новые инструменты ИИ: «Лучшее обучение — «метод тыка. Выберите одну задачу из услышанного и внедрите ее уже на этой неделе».

