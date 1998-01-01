17 марта
Весенняя серия роуд-шоу «Турбизнес» стартует 24 марта
Встречи профессионалов туризма этой весной пройдут в 14 городах России, а также в Беларуси и Казахстане
Традиционная весенняя серия роуд-шоу «Турбизнес» стартует 24 марта в Краснодаре и пройдет и пройдет в марте и апреле в 14-и городах России, а также в Минске, Алмате и Астане.
Трудно поверить, что этой весной роуд-шоу проходят уже в 55-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения.
За прошедшие почти 30 лет века «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов и роуд-шоу в 70-ти с лишним городах России и других стран Европы и Азии.
На карте бизнес-вояжей «Турбизнеса» - два десятка стран Восточной Европы, СНГ, Балтии и Азии. А география в России простирается от Калининграда до Владивостока.
Как отмечают организаторы, «за двадцать семь лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств».
В этом году в выездных мероприятиях принимает более 30 компаний. Они представляют все сектора туристического рынка: операторы по выездному и внутреннему туризму, гостиницы и гостиничный сети, онлайн–системы бронирования, офисы по туризму российских регионов и зарубежных стран
Всего в рамках осенний серии будет проведено более ста презентаций и мастер-классов, серия бизнес – завтраков.
Ожидается что в общей сложности роуд-шоу «Турбизнес» посетят около тысячи региональных турагентств
Традиционно главные акценты участников воркшопов будут сделаны на внутренний туризм в России - Москву, Петербург, Краснодарский край, Поволжье, Карелию, Урал, Сибирь и многие другие города и регионы.
В числе зарубежных направлений, которые представят на воркшопах участники – Грузия, Мальдивы, Турция, Вьетнам, Египет и др.
Среди наиболее интересных мастер-классов и презентаций, который ждуг гостей роуд-шоу:
«Карелия крупным планом: все активы турхолдинга «Родина. Карелия»,
«Отели «Астория» и «Англетер»: Незабываемые впечатления от каждой поездки в Петербург»,
«BSI Group: 35 лет на туристическом рынке»,
«Арт Выборг»: «Выборг -Карелия. От рыцарей до Петра Первого»,
«Меридиан Экспресс»: Турпродукт по Северному Кавказу и Грузии 2026»,
«Аэротур»: В2В платформа Agent.aero по продаже авиабилетов и дополнительных услуг» и др.
Подробности нашей весенней программы и участия в ней — на сайте: www.tb-workshop.ru.
Также рекомендуем подписаться на телеграм-канал t.me/workshoptourbus,
на котором публикуются самые оперативные новости весеннего роуд-шоу.
До встречи на весенней серии Workshop “Турбизнес» - 2025!
