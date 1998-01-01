Весенняя серия роуд-шоу «Турбизнес» стартует 24 марта

Встречи профессионалов туризма этой весной пройдут в 14 городах России, а также в Беларуси и Казахстане

Традиционная весенняя серия роуд-шоу «Турбизнес» стартует 24 марта в Краснодаре и пройдет и пройдет в марте и апреле в 14-и городах России, а также в Минске, Алмате и Астане.

Трудно поверить, что этой весной роуд-шоу проходят уже в 55-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения.

За прошедшие почти 30 лет века «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов и роуд-шоу в 70-ти с лишним городах России и других стран Европы и Азии.

На карте бизнес-вояжей «Турбизнеса» - два десятка стран Восточной Европы, СНГ, Балтии и Азии. А география в России простирается от Калининграда до Владивостока.

Как отмечают организаторы, «за двадцать семь лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств».

В этом году в выездных мероприятиях принимает более 30 компаний. Они представляют все сектора туристического рынка: операторы по выездному и внутреннему туризму, гостиницы и гостиничный сети, онлайн–системы бронирования, офисы по туризму российских регионов и зарубежных стран

Всего в рамках осенний серии будет проведено более ста презентаций и мастер-классов, серия бизнес – завтраков.

Ожидается что в общей сложности роуд-шоу «Турбизнес» посетят около тысячи региональных турагентств

Традиционно главные акценты участников воркшопов будут сделаны на внутренний туризм в России - Москву, Петербург, Краснодарский край, Поволжье, Карелию, Урал, Сибирь и многие другие города и регионы.

В числе зарубежных направлений, которые представят на воркшопах участники – Грузия, Мальдивы, Турция, Вьетнам, Египет и др.

Среди наиболее интересных мастер-классов и презентаций, который ждуг гостей роуд-шоу:

«Карелия крупным планом: все активы турхолдинга «Родина. Карелия»,

«Отели «Астория» и «Англетер»: Незабываемые впечатления от каждой поездки в Петербург»,

«BSI Group: 35 лет на туристическом рынке»,

«Арт Выборг»: «Выборг -Карелия. От рыцарей до Петра Первого»,

«Меридиан Экспресс»: Турпродукт по Северному Кавказу и Грузии 2026»,

«Аэротур»: В2В платформа Agent.aero по продаже авиабилетов и дополнительных услуг» и др.

Подробности нашей весенней программы и участия в ней — на сайте: www.tb-workshop.ru.

До встречи на весенней серии Workshop “Турбизнес» - 2025!